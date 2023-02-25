https://ria.ru/20230225/obstrel-1854288152.html

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 25.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска в 15.25 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T15:49

2023-02-25T15:49

2023-02-25T15:49

специальная военная операция на украине

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска в 15.25 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.25 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

куйбышевский район

донецк

донецкая народная республика

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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, происшествия