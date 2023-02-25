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Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 25.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска в 15.25 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T15:49
2023-02-25T15:49
2023-02-25T15:49
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска в 15.25 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 15.25 – населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку еще четыре снаряда натовского калибра