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Украинские войска обстреляли Перевальск ракетами из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 25.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/obstrel-1854224436.html
Украинские войска обстреляли Перевальск ракетами из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Перевальск ракетами из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 25.02.2023
Украинские войска обстреляли Перевальск ракетами из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Перевальск, применив две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T04:19
2023-02-25T07:18
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
сша
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ЛУГАНСК, 25 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Перевальск, применив две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... 01.55 по населенному пункту Перевальск (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", — говорится в заявлении СЦКК. Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.
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происшествия, луганская народная республика, сша, украина, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, США, Украина, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
04:19 25.02.2023 (обновлено: 07:18 25.02.2023)
 
Украинские войска обстреляли Перевальск ракетами из РСЗО HIMARS

Украинские войска в 01.55 обстреляли Перевальск, выпущены две ракеты из РСЗО HIMARS

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ
Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 25 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Перевальск, применив две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... 01.55 по населенному пункту Перевальск (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", — говорится в заявлении СЦКК.
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Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаСШАУкраинаСЦККBAE SystemsLockheed Martin
 
 
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