https://ria.ru/20230225/obstrel-1854224436.html
Украинские войска обстреляли Перевальск ракетами из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Перевальск ракетами из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 25.02.2023
Украинские войска обстреляли Перевальск ракетами из РСЗО HIMARS
Украинские войска обстреляли Перевальск, применив две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T04:19
2023-02-25T04:19
2023-02-25T07:18
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
сша
украина
сцкк
bae systems
lockheed martin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851745254_0:166:2997:1852_1920x0_80_0_0_3dfed93bfce9886739c9e500275f10d2.jpg
ЛУГАНСК, 25 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Перевальск, применив две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... 01.55 по населенному пункту Перевальск (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", — говорится в заявлении СЦКК. Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.
https://ria.ru/20230224/artemovsk-1854210480.html
луганская народная республика
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851745254_268:0:2997:2047_1920x0_80_0_0_18ba809cef8ed35c0d6a99572716e0c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, сша, украина, сцкк, bae systems, lockheed martin
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, США, Украина, СЦКК, BAE Systems, Lockheed Martin
04:19 25.02.2023 (обновлено: 07:18 25.02.2023)
Украинские войска обстреляли Перевальск ракетами из РСЗО HIMARS
Украинские войска в 01.55 обстреляли Перевальск, выпущены две ракеты из РСЗО HIMARS