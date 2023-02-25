https://ria.ru/20230225/obstrel-1854224436.html

Украинские войска обстреляли Перевальск ракетами из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Перевальск ракетами из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 25.02.2023

Украинские войска обстреляли Перевальск ракетами из РСЗО HIMARS

Украинские войска обстреляли Перевальск, применив две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T04:19

2023-02-25T04:19

2023-02-25T07:18

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

сша

украина

сцкк

bae systems

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ЛУГАНСК, 25 фев — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Перевальск, применив две ракеты из РСЗО HIMARS, сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел... 01.55 по населенному пункту Перевальск (ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты)", — говорится в заявлении СЦКК. Реактивная система залпового огня HIMARS производится в США с 2003 года. Она может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов достигает 80 километров.

https://ria.ru/20230224/artemovsk-1854210480.html

луганская народная республика

сша

украина

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происшествия, луганская народная республика, сша, украина, сцкк, bae systems, lockheed martin