Рейтинг@Mail.ru
Японский эксперт прокомментировал решение России сократить добычу нефти - РИА Новости, 25.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230225/neft-1854253696.html
Японский эксперт прокомментировал решение России сократить добычу нефти
Японский эксперт прокомментировал решение России сократить добычу нефти - РИА Новости, 25.02.2023
Японский эксперт прокомментировал решение России сократить добычу нефти
Сокращение Россией добычи нефти на 500 тысяч баррелей в день вряд ли окажет влияние на состояние цен на нефть в мире, заявил РИА Новости исследователь Института РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T12:00
2023-02-25T12:00
экономика
цены на нефть
россия
сша
китай
александр новак
опек
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568297_0:80:2964:1747_1920x0_80_0_0_7a8d6cd29d84efcabc4ec687df8bc75c.jpg
ТОКИО, 25 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Сокращение Россией добычи нефти на 500 тысяч баррелей в день вряд ли окажет влияние на состояние цен на нефть в мире, заявил РИА Новости исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии Тосихиро Сугиура, специалист в нефтегазовой отрасли. Эксперт прокомментировал объявленное решение России о сокращении с марта добычи нефти на 500 тысяч баррелей в день, подчеркнув, что это его личная точка зрения. "ОПЕК+ не будет компенсировать эту часть увеличением добычи, таким образом предложение на мировом нефтяном рынке сократится на эти 500 тысяч баррелей в день. Но если крупнейший мировой производитель нефти - США - увеличат добычу на 500 тысяч баррелей, то и предложение в мире не изменится. Если же США добычу не увеличат, то цены могут вырасти при условии, что спрос останется прежним. Поэтому спрос на нефть будет (более) важным фактором при прогнозировании изменений цен на нефть в дальнейшем", - сказал эксперт. Сугиура пояснил, что пока, по данным Агентства энергетической информации США, краткосрочный прогноз цен на нефть заключается в том, что спрос и предложение будут вялыми, но предложение будет больше, поэтому цены будут иметь тенденцию к снижению. "Таким образом, даже при сокращении добыч нефти Россией на 500 тысяч баррелей в день, с точки зрения предложения, все равно прогнозируется тенденция к снижению цен. С точки зрения спроса, восстановится ли спрос на сырую нефть или нет, будет зависеть от экономики Китая. Если восстановится спрос на нефть в Китае, включая сырую нефть и нефтепродукты, цены на нефть пойдут вверх. Если же восстановление экономики будет запаздывать, то и цены будут стагнировать. То есть даже при сокращении добычи в России на 500 тысяч баррелей это вряд ли скажется на ценах", - сказал эксперт. Он пояснил, что при добыче Россией 10 миллионов баррелей в сутки 500 тысяч баррелей составляют 5% от общего объема. Но так как мировая добыча нефти равна 100 миллионам баррелей в день, то 500 тысяч - это лишь 0,5%. "Другими словами, большого влияния не будет. Я считаю, что спрос Китая не нефть окажет большее влияние на цены, чем сокращение предложения на 500 тысяч баррелей в день. Даже если Россия сократит добычу на 500 тысяч баррелей, прогноз заключается в том, что на мировой спрос и предложение это почти не окажет влияния", - сказал Сугиура. В феврале вице-премьер России Александр Новак анонсировал, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из складывающейся ситуации на рынке.
https://ria.ru/20230221/neft-1853485693.html
https://ria.ru/20230216/yaponiya-1852297201.html
https://ria.ru/20230217/yad-1852561218.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568297_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_e74e87de5fa86462a57a514736f7f368.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, россия, сша, китай, александр новак, опек
Экономика, Цены на нефть, Россия, США, Китай, Александр Новак, ОПЕК
12:00 25.02.2023
 
Японский эксперт прокомментировал решение России сократить добычу нефти

Эксперт Сугиура: снижение Россией добычи нефти на 500 тысяч баррелей не скажется на ценах

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Нефтяная качалка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 фев – РИА Новости, Ксения Нака. Сокращение Россией добычи нефти на 500 тысяч баррелей в день вряд ли окажет влияние на состояние цен на нефть в мире, заявил РИА Новости исследователь Института экономических исследований Северной Азии (ERINA) в Японии Тосихиро Сугиура, специалист в нефтегазовой отрасли.
Эксперт прокомментировал объявленное решение России о сокращении с марта добычи нефти на 500 тысяч баррелей в день, подчеркнув, что это его личная точка зрения.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 21.02.2023
21 февраля, 16:29
Новак ответил на вопрос об ответных мерах на потолок цен на нефтепродукты
"ОПЕК+ не будет компенсировать эту часть увеличением добычи, таким образом предложение на мировом нефтяном рынке сократится на эти 500 тысяч баррелей в день. Но если крупнейший мировой производитель нефти - США - увеличат добычу на 500 тысяч баррелей, то и предложение в мире не изменится. Если же США добычу не увеличат, то цены могут вырасти при условии, что спрос останется прежним. Поэтому спрос на нефть будет (более) важным фактором при прогнозировании изменений цен на нефть в дальнейшем", - сказал эксперт.
Сугиура пояснил, что пока, по данным Агентства энергетической информации США, краткосрочный прогноз цен на нефть заключается в том, что спрос и предложение будут вялыми, но предложение будет больше, поэтому цены будут иметь тенденцию к снижению.
"Таким образом, даже при сокращении добыч нефти Россией на 500 тысяч баррелей в день, с точки зрения предложения, все равно прогнозируется тенденция к снижению цен. С точки зрения спроса, восстановится ли спрос на сырую нефть или нет, будет зависеть от экономики Китая. Если восстановится спрос на нефть в Китае, включая сырую нефть и нефтепродукты, цены на нефть пойдут вверх. Если же восстановление экономики будет запаздывать, то и цены будут стагнировать. То есть даже при сокращении добычи в России на 500 тысяч баррелей это вряд ли скажется на ценах", - сказал эксперт.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 03:28
Япония сократила импорт нефти из России на 76 процентов
Он пояснил, что при добыче Россией 10 миллионов баррелей в сутки 500 тысяч баррелей составляют 5% от общего объема. Но так как мировая добыча нефти равна 100 миллионам баррелей в день, то 500 тысяч - это лишь 0,5%.
"Другими словами, большого влияния не будет. Я считаю, что спрос Китая не нефть окажет большее влияние на цены, чем сокращение предложения на 500 тысяч баррелей в день. Даже если Россия сократит добычу на 500 тысяч баррелей, прогноз заключается в том, что на мировой спрос и предложение это почти не окажет влияния", - сказал Сугиура.
В феврале вице-премьер России Александр Новак анонсировал, что Россия в марте добровольно сократит добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки, что будет способствовать восстановлению рыночных отношений. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из складывающейся ситуации на рынке.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 02:26
В Китае рассказали, как Запад "отравился", пытаясь навредить России
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияСШАКитайАлександр НовакОПЕК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала