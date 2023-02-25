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ВСУ потеряли до 240 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 25.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/minoborony-1854268300.html
ВСУ потеряли до 240 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ потеряли до 240 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 25.02.2023
ВСУ потеряли до 240 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T13:49
2023-02-25T13:54
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражена живая сила и техника войск Украины в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Стельмаховка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики."За сутки на данном направлении уничтожены около 180 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, установка РСЗО "Град", гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", - уточнили в министерстве.
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:49 25.02.2023 (обновлено: 13:54 25.02.2023)
 
ВСУ потеряли до 240 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

За сутки Киев потерял до 240 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© РИА Новости / Перейти в медиабанкРазведчик Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации
Разведчик Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости
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Разведчик Западного военного округа ВС РФ в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражена живая сила и техника войск Украины в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Стельмаховка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики.
"За сутки на данном направлении уничтожены около 180 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, установка РСЗО "Град", гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", - уточнили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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