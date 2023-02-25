https://ria.ru/20230225/minoborony-1854268300.html

ВСУ потеряли до 240 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

ВСУ потеряли до 240 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 25.02.2023

ВСУ потеряли до 240 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T13:49

2023-02-25T13:49

2023-02-25T13:54

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражена живая сила и техника войск Украины в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Стельмаховка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики."За сутки на данном направлении уничтожены около 180 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, установка РСЗО "Град", гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20230225/spetsoperatsiya-1854268186.html

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Екатерина Зайцева

россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)