https://ria.ru/20230225/minoborony-1854268300.html
ВСУ потеряли до 240 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ потеряли до 240 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 25.02.2023
ВСУ потеряли до 240 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T13:49
2023-02-25T13:49
2023-02-25T13:54
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 240 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Масютовка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, три пикапа, артиллерийская система М777 производства США и самоходная артиллерийская установка "Krab" польского производства", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, активными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем поражена живая сила и техника войск Украины в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой народной республики, Стельмаховка, Червоная Диброва и Кузьмино Луганской народной республики."За сутки на данном направлении уничтожены около 180 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, установка РСЗО "Град", гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20230225/spetsoperatsiya-1854268186.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:49 25.02.2023 (обновлено: 13:54 25.02.2023)
ВСУ потеряли до 240 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
За сутки Киев потерял до 240 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях