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В Берлине протестующие потребовали прекратить военные поставки Киеву - РИА Новости, 25.02.2023
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В Берлине протестующие потребовали прекратить военные поставки Киеву
В Берлине протестующие потребовали прекратить военные поставки Киеву - РИА Новости, 25.02.2023
В Берлине протестующие потребовали прекратить военные поставки Киеву
Тысячи человек собрались в центре Берлина, чтобы поддержать мирные инициативы и высказаться против поставок оружия на Украину, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T16:22
2023-02-25T18:01
в мире
германия
берлин (город)
киев
олаф шольц
сара вагенкнехт
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БЕРЛИН, 25 фев — РИА Новости. Тысячи человек собрались в центре Берлина, чтобы поддержать мирные инициативы и высказаться против поставок оружия на Украину, передает корреспондент РИА Новости. Выйти на протестное шествие призвала депутат бундестага от партии "Левые" Сара Вагенкнехт. По ее словам, немцы должны потребовать у канцлера Олафа Шольца немедленно прекратить эскалацию конфликта, перестать поставлять киевскому режиму вооружения и возглавить общеевропейскую мирную инициативу. Примечательно, что участвовать в манифестации призвали и в правой партии "Альтернатива для Германии", подчеркнув необходимость преодолеть внутриполитические разногласия ради стремления к миру. Еще до начала акции площадь у Бранденбургских ворот заполонили тысячи людей. По предварительным оценкам организаторов, в манифестации участвуют свыше 25 тысяч человек. Они несут плакаты и баннеры с надписями: "Это не наша война", "Дипломатия, а не оружие", "Я стыжусь за Германию, управляемую лоббистами оружейной индустрии", "Немецкое оружие снова убивает русских и украинцев". Периметр охраняют наряды полиции.В анонсе к манифестации, опубликованном на сайте акции, говорится, что демонстранты не в силах повлиять на власти США или России, но имеют право и обязаны обращаться к собственному правительству. "Мы призываем канцлера остановить эскалацию поставок оружия. Сейчас! Он должен возглавить сильный альянс для прекращения огня и мирных переговоров как на немецком, так и на европейском уровне. Сейчас! Потому что каждый потерянный день стоит еще до тысячи человеческих жизней — и приближает нас к третьей мировой войне", — заявили организаторы акции.Ранее Вагенкнехт и известная журналистка Алиса Шварцерс создали петицию под названием "Манифест за мир". Она опубликована на портале change.org и собрала уже почти 650 тысяч подписей.
https://ria.ru/20230224/protest-1854180587.html
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Несколько тысяч берлинцев вышли на митинг против поставок оружия Украине
В Берлине собралась многотысячная манифестация за мир и против дальнейшей эскалации конфликта через поставки оружия на Украину
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в мире, германия, берлин (город), киев, олаф шольц, сара вагенкнехт
В мире, Германия, Берлин (город), Киев, Олаф Шольц, Сара Вагенкнехт
16:22 25.02.2023 (обновлено: 18:01 25.02.2023)
 
В Берлине протестующие потребовали прекратить военные поставки Киеву

Тысячи людей в Берлине вышли с требованием к Шольцу прекратить военные поставки Киеву

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 25 фев — РИА Новости. Тысячи человек собрались в центре Берлина, чтобы поддержать мирные инициативы и высказаться против поставок оружия на Украину, передает корреспондент РИА Новости.
Выйти на протестное шествие призвала депутат бундестага от партии "Левые" Сара Вагенкнехт. По ее словам, немцы должны потребовать у канцлера Олафа Шольца немедленно прекратить эскалацию конфликта, перестать поставлять киевскому режиму вооружения и возглавить общеевропейскую мирную инициативу. Примечательно, что участвовать в манифестации призвали и в правой партии "Альтернатива для Германии", подчеркнув необходимость преодолеть внутриполитические разногласия ради стремления к миру.
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Еще до начала акции площадь у Бранденбургских ворот заполонили тысячи людей. По предварительным оценкам организаторов, в манифестации участвуют свыше 25 тысяч человек. Они несут плакаты и баннеры с надписями: "Это не наша война", "Дипломатия, а не оружие", "Я стыжусь за Германию, управляемую лоббистами оружейной индустрии", "Немецкое оружие снова убивает русских и украинцев". Периметр охраняют наряды полиции.
В анонсе к манифестации, опубликованном на сайте акции, говорится, что демонстранты не в силах повлиять на власти США или России, но имеют право и обязаны обращаться к собственному правительству.
"Мы призываем канцлера остановить эскалацию поставок оружия. Сейчас! Он должен возглавить сильный альянс для прекращения огня и мирных переговоров как на немецком, так и на европейском уровне. Сейчас! Потому что каждый потерянный день стоит еще до тысячи человеческих жизней — и приближает нас к третьей мировой войне", — заявили организаторы акции.
Ранее Вагенкнехт и известная журналистка Алиса Шварцерс создали петицию под названием "Манифест за мир". Она опубликована на портале change.org и собрала уже почти 650 тысяч подписей.
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