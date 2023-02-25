https://ria.ru/20230225/manifestatsiya-1854293809.html

В Берлине протестующие потребовали прекратить военные поставки Киеву

В Берлине протестующие потребовали прекратить военные поставки Киеву - РИА Новости, 25.02.2023

В Берлине протестующие потребовали прекратить военные поставки Киеву

Тысячи человек собрались в центре Берлина, чтобы поддержать мирные инициативы и высказаться против поставок оружия на Украину, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T16:22

2023-02-25T16:22

2023-02-25T18:01

в мире

германия

берлин (город)

киев

олаф шольц

сара вагенкнехт

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БЕРЛИН, 25 фев — РИА Новости. Тысячи человек собрались в центре Берлина, чтобы поддержать мирные инициативы и высказаться против поставок оружия на Украину, передает корреспондент РИА Новости. Выйти на протестное шествие призвала депутат бундестага от партии "Левые" Сара Вагенкнехт. По ее словам, немцы должны потребовать у канцлера Олафа Шольца немедленно прекратить эскалацию конфликта, перестать поставлять киевскому режиму вооружения и возглавить общеевропейскую мирную инициативу. Примечательно, что участвовать в манифестации призвали и в правой партии "Альтернатива для Германии", подчеркнув необходимость преодолеть внутриполитические разногласия ради стремления к миру. Еще до начала акции площадь у Бранденбургских ворот заполонили тысячи людей. По предварительным оценкам организаторов, в манифестации участвуют свыше 25 тысяч человек. Они несут плакаты и баннеры с надписями: "Это не наша война", "Дипломатия, а не оружие", "Я стыжусь за Германию, управляемую лоббистами оружейной индустрии", "Немецкое оружие снова убивает русских и украинцев". Периметр охраняют наряды полиции.В анонсе к манифестации, опубликованном на сайте акции, говорится, что демонстранты не в силах повлиять на власти США или России, но имеют право и обязаны обращаться к собственному правительству. "Мы призываем канцлера остановить эскалацию поставок оружия. Сейчас! Он должен возглавить сильный альянс для прекращения огня и мирных переговоров как на немецком, так и на европейском уровне. Сейчас! Потому что каждый потерянный день стоит еще до тысячи человеческих жизней — и приближает нас к третьей мировой войне", — заявили организаторы акции.Ранее Вагенкнехт и известная журналистка Алиса Шварцерс создали петицию под названием "Манифест за мир". Она опубликована на портале change.org и собрала уже почти 650 тысяч подписей.

https://ria.ru/20230224/protest-1854180587.html

https://ria.ru/20230219/aktsiya-1853025423.html

германия

берлин (город)

киев

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Несколько тысяч берлинцев вышли на митинг против поставок оружия Украине В Берлине собралась многотысячная манифестация за мир и против дальнейшей эскалации конфликта через поставки оружия на Украину 2023-02-25T16:22 true PT0M08S

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в мире, германия, берлин (город), киев, олаф шольц, сара вагенкнехт