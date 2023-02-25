16:22 25.02.2023 (обновлено: 18:01 25.02.2023)
В Берлине протестующие потребовали прекратить военные поставки Киеву
Тысячи людей в Берлине вышли с требованием к Шольцу прекратить военные поставки Киеву
БЕРЛИН, 25 фев — РИА Новости. Тысячи человек собрались в центре Берлина, чтобы поддержать мирные инициативы и высказаться против поставок оружия на Украину, передает корреспондент РИА Новости.
Выйти на протестное шествие призвала депутат бундестага от партии "Левые" Сара Вагенкнехт. По ее словам, немцы должны потребовать у канцлера Олафа Шольца немедленно прекратить эскалацию конфликта, перестать поставлять киевскому режиму вооружения и возглавить общеевропейскую мирную инициативу. Примечательно, что участвовать в манифестации призвали и в правой партии "Альтернатива для Германии", подчеркнув необходимость преодолеть внутриполитические разногласия ради стремления к миру.
Еще до начала акции площадь у Бранденбургских ворот заполонили тысячи людей. По предварительным оценкам организаторов, в манифестации участвуют свыше 25 тысяч человек. Они несут плакаты и баннеры с надписями: "Это не наша война", "Дипломатия, а не оружие", "Я стыжусь за Германию, управляемую лоббистами оружейной индустрии", "Немецкое оружие снова убивает русских и украинцев". Периметр охраняют наряды полиции.
В анонсе к манифестации, опубликованном на сайте акции, говорится, что демонстранты не в силах повлиять на власти США или России, но имеют право и обязаны обращаться к собственному правительству.
"Мы призываем канцлера остановить эскалацию поставок оружия. Сейчас! Он должен возглавить сильный альянс для прекращения огня и мирных переговоров как на немецком, так и на европейском уровне. Сейчас! Потому что каждый потерянный день стоит еще до тысячи человеческих жизней — и приближает нас к третьей мировой войне", — заявили организаторы акции.
Ранее Вагенкнехт и известная журналистка Алиса Шварцерс создали петицию под названием "Манифест за мир". Она опубликована на портале change.org и собрала уже почти 650 тысяч подписей.
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