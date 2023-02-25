https://ria.ru/20230225/literatura-1854309325.html
В Британии решили сделать детские сказки толерантнее
В Британии решили сделать детские сказки толерантнее - РИА Новости, 25.02.2023
В Британии решили сделать детские сказки толерантнее
Повсеместное стремление к толерантности, дошедшее до цензурирования детской литературы, грозит искажением смысла произведений, пишет британская писательница... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T17:52
2023-02-25T17:52
2023-02-25T18:44
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Повсеместное стремление к толерантности, дошедшее до цензурирования детской литературы, грозит искажением смысла произведений, пишет британская писательница Имоджен Вест-Найтс в статье для Slate.Так, она раскритиковала обладателя авторских прав на книги Роальда Даля после того, как он заявил о намерении внести изменения в тексты классика британской литературы."Roald Dahl Story Company и издательство Puffin работают над тем, что они называют "небольшими и тщательно продуманными изменениями, чтобы книги Даля "по-прежнему нравились всем современным детям", — приводит Вест-Найтс пояснения правообладателей. Сообщается, что основные правки касаются таких аспектов, как вес, психическое здоровье, пол и расовое происхождение персонажей.Это уже не первый пример стремления к толерантности в британском обществе. В начале февраля англиканская церковь заявила, что изучит возможность использования гендерно-нейтральных терминов для обозначения Бога.Британский писатель Роальд Даль — один из классиков детской литературы, автор книг "Чарли и шоколадная фабрика", "Матильда", "Ведьмы", "Большой и добрый великан", "Бесподобный мистер Фокс". Его работы переведены на 63 языка и проданы тиражом более 300 миллионов экземпляров.
https://rsport.ria.ru/20230211/amerika-1851398543.html
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в мире, литература, европа, великобритания
В мире, Литература, Европа, Великобритания
17:52 25.02.2023 (обновлено: 18:44 25.02.2023)
В Британии решили сделать детские сказки толерантнее
Писательница Вест-Найтс осудила издателя детских книг за планы сменить пол персонажам
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости.
Повсеместное стремление к толерантности, дошедшее до цензурирования детской литературы, грозит искажением смысла произведений, пишет британская писательница Имоджен Вест-Найтс в статье для Slate
.
Так, она раскритиковала обладателя авторских прав на книги Роальда Даля после того, как он заявил о намерении внести изменения в тексты классика британской литературы.
"Roald Dahl Story Company и издательство Puffin работают над тем, что они называют "небольшими и тщательно продуманными изменениями, чтобы книги Даля "по-прежнему нравились всем современным детям", — приводит Вест-Найтс пояснения правообладателей.
Сообщается, что основные правки касаются таких аспектов, как вес, психическое здоровье, пол и расовое происхождение персонажей.
"Например, Августус Глуп (герой книги "Чарли и шоколадная фабрика".— Прим. ред.) станет "огромным", а не "толстым". Но большая часть сюжета вращается вокруг того, что он именно толстый, и избавление от этого качества подразумевает, что слово "толстый" — это оскорбление само по себе, а не описание одного из возможных типов телосложения. И чего вы достигли?" — возмутилась писательница.
Это уже не первый пример стремления к толерантности в британском обществе. В начале февраля англиканская церковь заявила, что изучит возможность использования гендерно-нейтральных терминов для обозначения Бога.
Британский писатель Роальд Даль — один из классиков детской литературы, автор книг "Чарли и шоколадная фабрика", "Матильда", "Ведьмы", "Большой и добрый великан", "Бесподобный мистер Фокс". Его работы переведены на 63 языка и проданы тиражом более 300 миллионов экземпляров.