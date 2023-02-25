https://ria.ru/20230225/literatura-1854309325.html

В Британии решили сделать детские сказки толерантнее

В Британии решили сделать детские сказки толерантнее - РИА Новости, 25.02.2023

В Британии решили сделать детские сказки толерантнее

Повсеместное стремление к толерантности, дошедшее до цензурирования детской литературы, грозит искажением смысла произведений, пишет британская писательница... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T17:52

2023-02-25T17:52

2023-02-25T18:44

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Повсеместное стремление к толерантности, дошедшее до цензурирования детской литературы, грозит искажением смысла произведений, пишет британская писательница Имоджен Вест-Найтс в статье для Slate.Так, она раскритиковала обладателя авторских прав на книги Роальда Даля после того, как он заявил о намерении внести изменения в тексты классика британской литературы."Roald Dahl Story Company и издательство Puffin работают над тем, что они называют "небольшими и тщательно продуманными изменениями, чтобы книги Даля "по-прежнему нравились всем современным детям", — приводит Вест-Найтс пояснения правообладателей. Сообщается, что основные правки касаются таких аспектов, как вес, психическое здоровье, пол и расовое происхождение персонажей.Это уже не первый пример стремления к толерантности в британском обществе. В начале февраля англиканская церковь заявила, что изучит возможность использования гендерно-нейтральных терминов для обозначения Бога.Британский писатель Роальд Даль — один из классиков детской литературы, автор книг "Чарли и шоколадная фабрика", "Матильда", "Ведьмы", "Большой и добрый великан", "Бесподобный мистер Фокс". Его работы переведены на 63 языка и проданы тиражом более 300 миллионов экземпляров.

https://rsport.ria.ru/20230211/amerika-1851398543.html

https://ria.ru/20221129/ssha-1835004424.html

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в мире, литература, европа, великобритания