https://ria.ru/20230225/koronavirus-1854255540.html

В Москве за сутки госпитализировали 142 больных COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 142 больных COVID-19 - РИА Новости, 25.02.2023

В Москве за сутки госпитализировали 142 больных COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 1705 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T12:11

2023-02-25T12:11

2023-02-25T12:11

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1705 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1705, госпитализированы - 142 человек, выздоровели - 2490 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 2250 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 413 246 случая коронавируса, выздоровели 3 213 788 человек, умерли 48 170 человека.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19