Рейтинг@Mail.ru
В Москве за сутки госпитализировали 142 больных COVID-19 - РИА Новости, 25.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230225/koronavirus-1854255540.html
В Москве за сутки госпитализировали 142 больных COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 142 больных COVID-19 - РИА Новости, 25.02.2023
В Москве за сутки госпитализировали 142 больных COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1705 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T12:11
2023-02-25T12:11
распространение коронавируса
здоровье - общество
москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769456678_0:0:2069:1165_1920x0_80_0_0_4ab0b3f515cdc8bb7bcea8f375877681.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1705 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1705, госпитализированы - 142 человек, выздоровели - 2490 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 2250 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 413 246 случая коронавируса, выздоровели 3 213 788 человек, умерли 48 170 человека.
https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769456678_284:0:2052:1326_1920x0_80_0_0_a911df04e0b5a009cdd24a5180916d51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
12:11 25.02.2023
 
В Москве за сутки госпитализировали 142 больных COVID-19

В Москве за сутки выявили 1705 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМедицинский работник возле автомобиля скорой помощи
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Медицинский работник возле автомобиля скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1705 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 1705, госпитализированы - 142 человек, выздоровели - 2490 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Накануне были выявлены 2250 новых случаев заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 413 246 случая коронавируса, выздоровели 3 213 788 человек, умерли 48 170 человека.
Девушка сдает ПЦР-тест - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
7 февраля, 10:22Распространение коронавируса
В России создали единый тест для выявления гриппа, COVID-19 и шести вирусов
 
Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоМоскваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала