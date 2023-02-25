https://ria.ru/20230225/koronavirus-1854255540.html
В Москве за сутки госпитализировали 142 больных COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 142 больных COVID-19 - РИА Новости, 25.02.2023
В Москве за сутки госпитализировали 142 больных COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 1705 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T12:11
2023-02-25T12:11
2023-02-25T12:11
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 1705 случаев COVID-19, 13 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 1705, госпитализированы - 142 человек, выздоровели - 2490 человек, 13 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне были выявлены 2250 новых случаев заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 413 246 случая коронавируса, выздоровели 3 213 788 человек, умерли 48 170 человека.
https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 142 больных COVID-19
В Москве за сутки выявили 1705 новых случаев COVID-19, умерли 13 человек