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Посол хуситов рассказал, почему Запад отверг инициативу КНР по Украине
Посол хуситов рассказал, почему Запад отверг инициативу КНР по Украине - РИА Новости, 25.02.2023
Посол хуситов рассказал, почему Запад отверг инициативу КНР по Украине
Запад отверг инициативу Китая по урегулированию на Украине с целью отсрочить многополярность, заявил РИА Новости посол правительства йеменских хуситов в Сирии... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T01:57
2023-02-25T01:57
2023-02-25T01:57
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КАИР, 25 фев – РИА Новости. Запад отверг инициативу Китая по урегулированию на Украине с целью отсрочить многополярность, заявил РИА Новости посол правительства йеменских хуситов в Сирии Абдалла Сабри. "Цель эскалации на Украине со стороны США и Запада - отсрочить ожидаемые последствия войны, которые должны привести к многополярному миру, пусть даже ценой украинской крови и территорий. Подтверждением этому служит спешная реакция на китайскую мирную инициативу, которая была отвергнута Западом", - сказал Сабри, представляющий сформированное хуситами правительство национального спасения. МИД Китая в пятницу опубликовал заявление с позицией Пекина в отношении политического урегулирования украинского кризиса, документ, размещенный на официальном сайте ведомства, содержит 12 пунктов. Среди основных пунктов: необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновления прямого диалога между Москвой и Киевом, призыв не допускать дальнейшей эскалации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя озвученные Пекином предложения, заявила, что Москва высоко ценит стремление Китая внести вклад в урегулирование конфликта на Украине мирными средствами. ЕС подверг критике китайскую инициативу по Украине, отметив, что она не учитывает того, "кто является жертвой, а кто агрессором".
https://ria.ru/20230224/peregovory-1854194608.html
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в мире, украина, китай, пекин, мария захарова, евросоюз
В мире, Украина, Китай, Пекин, Мария Захарова, Евросоюз
Посол хуситов рассказал, почему Запад отверг инициативу КНР по Украине
Абдалла Сабри: Запад отверг инициативу КНР по Украине, чтобы отсрочить многополярность