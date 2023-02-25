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В санкционный список Евросоюза включили российского хирурга Рошаля - РИА Новости, 25.02.2023
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В санкционный список Евросоюза включили российского хирурга Рошаля
В санкционный список Евросоюза включили российского хирурга Рошаля - РИА Новости, 25.02.2023
В санкционный список Евросоюза включили российского хирурга Рошаля
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль включен в десятый санкционный список Евросоюза против РФ, следует из опубликованного в... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T22:02
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в мире
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украина
леонид рошаль
общероссийский народный фронт
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль включен в десятый санкционный список Евросоюза против РФ, следует из опубликованного в субботу документа. Согласно документу, Рошаль также является сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта, который поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Кроме того, как утверждается, Рошаль делал "личные заявления в поддержку военных действий против Украины".
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в мире, россия, украина, леонид рошаль, общероссийский народный фронт
В мире, Россия, Украина, Леонид Рошаль, Общероссийский народный фронт
22:02 25.02.2023 (обновлено: 22:10 25.02.2023)
 
В санкционный список Евросоюза включили российского хирурга Рошаля

В список антироссийских санкций Евросоюза включили российского хирурга Рошаля

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПрезидент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль включен в десятый санкционный список Евросоюза против РФ, следует из опубликованного в субботу документа.
Согласно документу, Рошаль также является сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта, который поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Кроме того, как утверждается, Рошаль делал "личные заявления в поддержку военных действий против Украины".
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
16 февраля, 12:32Инфографика
Антироссийские санкции Евросоюза: разбор всех пакетов
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В миреРоссияУкраинаЛеонид РошальОбщероссийский народный фронт
 
 
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