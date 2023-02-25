https://ria.ru/20230225/khirurg-1854336286.html

В санкционный список Евросоюза включили российского хирурга Рошаля

В санкционный список Евросоюза включили российского хирурга Рошаля - РИА Новости, 25.02.2023

В санкционный список Евросоюза включили российского хирурга Рошаля

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль включен в десятый санкционный список Евросоюза против РФ, следует из опубликованного в... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T22:02

2023-02-25T22:02

2023-02-25T22:10

в мире

россия

украина

леонид рошаль

общероссийский народный фронт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569294117_0:43:3131:1804_1920x0_80_0_0_ad4c4a94dd2b590ed6465f347cbdf91b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль включен в десятый санкционный список Евросоюза против РФ, следует из опубликованного в субботу документа. Согласно документу, Рошаль также является сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта, который поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Кроме того, как утверждается, Рошаль делал "личные заявления в поддержку военных действий против Украины".

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, леонид рошаль, общероссийский народный фронт