https://ria.ru/20230225/khirurg-1854336286.html
В санкционный список Евросоюза включили российского хирурга Рошаля
В санкционный список Евросоюза включили российского хирурга Рошаля - РИА Новости, 25.02.2023
В санкционный список Евросоюза включили российского хирурга Рошаля
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль включен в десятый санкционный список Евросоюза против РФ, следует из опубликованного в... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T22:02
2023-02-25T22:02
2023-02-25T22:10
в мире
россия
украина
леонид рошаль
общероссийский народный фронт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569294117_0:43:3131:1804_1920x0_80_0_0_ad4c4a94dd2b590ed6465f347cbdf91b.jpg
БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль включен в десятый санкционный список Евросоюза против РФ, следует из опубликованного в субботу документа. Согласно документу, Рошаль также является сопредседателем центрального штаба Общероссийского народного фронта, который поддерживает российскую спецоперацию на Украине. Кроме того, как утверждается, Рошаль делал "личные заявления в поддержку военных действий против Украины".
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569294117_400:0:3131:2048_1920x0_80_0_0_190df2964e12bce4f491f8c89d75431e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, леонид рошаль, общероссийский народный фронт
В мире, Россия, Украина, Леонид Рошаль, Общероссийский народный фронт
22:02 25.02.2023 (обновлено: 22:10 25.02.2023)
В санкционный список Евросоюза включили российского хирурга Рошаля
В список антироссийских санкций Евросоюза включили российского хирурга Рошаля