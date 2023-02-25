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На Камчатке подросток разбился насмерть на горнолыжной базе - РИА Новости, 25.02.2023
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На Камчатке подросток разбился насмерть на горнолыжной базе
На Камчатке подросток разбился насмерть на горнолыжной базе - РИА Новости, 25.02.2023
На Камчатке подросток разбился насмерть на горнолыжной базе
Четырнадцатилетний подросток на Камчатке разбился во время спуска на горнолыжной базе "Морозная" в городе Елизово, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T15:48
2023-02-25T15:48
происшествия
камчатский край
елизово
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 фев - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток на Камчатке разбился во время спуска на горнолыжной базе "Морозная" в городе Елизово, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю. "Следственным управлением СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка в результате спуска со склона горы", - сказали в пресс-службе. В Камчатской краевой прокуратуре добавили, что ребёнок около 17 часов в субботу выехал за пределы оборудованной трассы, не справился с управлением и врезался в дерево. Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. "Вероятной причиной столкновения могла стать резкая смена траектории движения в результате внезапно отстегнувшейся лыжи", - уточнили в пресс-службе следственного управления. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть человека. Горнолыжная база "Морозная" - один из основных горнолыжных центров Камчатки. Для профессиональных спортсменов и любителей активного отдыха на горнолыжной базе имеются 5 трасс различной степени сложности, оснащенные четырьмя подъемниками. Протяженность самой большой трассы составляет 2050 метров.
https://ria.ru/20230224/rebenok-1854085322.html
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происшествия, камчатский край, елизово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Камчатский край, Елизово, Следственный комитет России (СК РФ)
15:48 25.02.2023
 
На Камчатке подросток разбился насмерть на горнолыжной базе

Четырнадцатилетний мальчик разбился насмерть во время спуска на горнолыжной базе в Елизово

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкСотрудник следственного комитета РФ
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник следственного комитета РФ. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 фев - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток на Камчатке разбился во время спуска на горнолыжной базе "Морозная" в городе Елизово, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.
"Следственным управлением СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка в результате спуска со склона горы", - сказали в пресс-службе.
В Камчатской краевой прокуратуре добавили, что ребёнок около 17 часов в субботу выехал за пределы оборудованной трассы, не справился с управлением и врезался в дерево. Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью.
"Вероятной причиной столкновения могла стать резкая смена траектории движения в результате внезапно отстегнувшейся лыжи", - уточнили в пресс-службе следственного управления.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть человека.
Горнолыжная база "Морозная" - один из основных горнолыжных центров Камчатки. Для профессиональных спортсменов и любителей активного отдыха на горнолыжной базе имеются 5 трасс различной степени сложности, оснащенные четырьмя подъемниками. Протяженность самой большой трассы составляет 2050 метров.
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ПроисшествияКамчатский крайЕлизовоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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