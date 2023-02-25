https://ria.ru/20230225/kamchatka-1854287882.html
На Камчатке подросток разбился насмерть на горнолыжной базе
На Камчатке подросток разбился насмерть на горнолыжной базе - РИА Новости, 25.02.2023
На Камчатке подросток разбился насмерть на горнолыжной базе
Четырнадцатилетний подросток на Камчатке разбился во время спуска на горнолыжной базе "Морозная" в городе Елизово, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T15:48
2023-02-25T15:48
2023-02-25T15:48
происшествия
камчатский край
елизово
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 фев - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток на Камчатке разбился во время спуска на горнолыжной базе "Морозная" в городе Елизово, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю. "Следственным управлением СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка в результате спуска со склона горы", - сказали в пресс-службе. В Камчатской краевой прокуратуре добавили, что ребёнок около 17 часов в субботу выехал за пределы оборудованной трассы, не справился с управлением и врезался в дерево. Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. "Вероятной причиной столкновения могла стать резкая смена траектории движения в результате внезапно отстегнувшейся лыжи", - уточнили в пресс-службе следственного управления. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть человека. Горнолыжная база "Морозная" - один из основных горнолыжных центров Камчатки. Для профессиональных спортсменов и любителей активного отдыха на горнолыжной базе имеются 5 трасс различной степени сложности, оснащенные четырьмя подъемниками. Протяженность самой большой трассы составляет 2050 метров.
https://ria.ru/20230224/rebenok-1854085322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, камчатский край, елизово, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Камчатский край, Елизово, Следственный комитет России (СК РФ)
На Камчатке подросток разбился насмерть на горнолыжной базе
Четырнадцатилетний мальчик разбился насмерть во время спуска на горнолыжной базе в Елизово
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 фев - РИА Новости.
Четырнадцатилетний подросток на Камчатке разбился во время спуска на горнолыжной базе "Морозная" в городе Елизово, сообщили
РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.
"Следственным управлением СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка в результате спуска со склона горы", - сказали в пресс-службе.
В Камчатской краевой прокуратуре добавили, что ребёнок около 17 часов в субботу выехал за пределы оборудованной трассы, не справился с управлением и врезался в дерево. Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью.
"Вероятной причиной столкновения могла стать резкая смена траектории движения в результате внезапно отстегнувшейся лыжи", - уточнили в пресс-службе следственного управления.
Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть человека.
Горнолыжная база "Морозная" - один из основных горнолыжных центров Камчатки. Для профессиональных спортсменов и любителей активного отдыха на горнолыжной базе имеются 5 трасс различной степени сложности, оснащенные четырьмя подъемниками. Протяженность самой большой трассы составляет 2050 метров.