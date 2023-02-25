https://ria.ru/20230225/kamchatka-1854287882.html

На Камчатке подросток разбился насмерть на горнолыжной базе

На Камчатке подросток разбился насмерть на горнолыжной базе - РИА Новости, 25.02.2023

На Камчатке подросток разбился насмерть на горнолыжной базе

Четырнадцатилетний подросток на Камчатке разбился во время спуска на горнолыжной базе "Морозная" в городе Елизово, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T15:48

2023-02-25T15:48

2023-02-25T15:48

происшествия

камчатский край

елизово

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 фев - РИА Новости. Четырнадцатилетний подросток на Камчатке разбился во время спуска на горнолыжной базе "Морозная" в городе Елизово, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю. "Следственным управлением СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту гибели 14-летнего подростка в результате спуска со склона горы", - сказали в пресс-службе. В Камчатской краевой прокуратуре добавили, что ребёнок около 17 часов в субботу выехал за пределы оборудованной трассы, не справился с управлением и врезался в дерево. Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью. "Вероятной причиной столкновения могла стать резкая смена траектории движения в результате внезапно отстегнувшейся лыжи", - уточнили в пресс-службе следственного управления. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что повлекло смерть человека. Горнолыжная база "Морозная" - один из основных горнолыжных центров Камчатки. Для профессиональных спортсменов и любителей активного отдыха на горнолыжной базе имеются 5 трасс различной степени сложности, оснащенные четырьмя подъемниками. Протяженность самой большой трассы составляет 2050 метров.

https://ria.ru/20230224/rebenok-1854085322.html

камчатский край

елизово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, камчатский край, елизово, следственный комитет россии (ск рф)