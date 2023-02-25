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В сенате США Байдена назвали бесхребетной медузой и заявили о риске войны

В сенате США Байдена назвали бесхребетной медузой и заявили о риске войны - РИА Новости, 25.02.2023

В сенате США Байдена назвали бесхребетной медузой и заявили о риске войны

Поддержка президента США Джо Байдена и переизбрание его на второй срок приведет к третьей мировой войне, заявил сенатор-республиканец Тед Круз в эфире шоу... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T01:29

2023-02-25T01:29

2023-02-25T02:26

в мире

киев

украина

тед круз (сенатор от штата техас)

владимир зеленский

джо байден

сша

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Поддержка президента США Джо Байдена и переизбрание его на второй срок приведет к третьей мировой войне, заявил сенатор-республиканец Тед Круз в эфире шоу Verdict.Он также отметил, что слабость Байдена как лидера делает врагов США только сильнее и опаснее. По словам сенатора, ни один "главнокомандующий в трезвом уме" не ставил бы в приоритет защиты нации уничтожение "школьного метеорологического зонда", который приняли за китайский шпионский аппарат. Кроме того, Круз осудил состоявшуюся в понедельник поездку лидера США в Киев. По мнению сенатора, Байден гулял с Зеленским под звуки воздушной тревоги, пытаясь выглядеть "крутым". Ранее издание Aviation Week сообщило, что одним из сбитых в США летающих объектов мог оказаться шар стоимостью от 12 долларов, который запустили члены любительского кружка из штата Иллинойс.

https://ria.ru/20230223/styd-1853917698.html

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в мире, киев, украина, тед круз (сенатор от штата техас), владимир зеленский, джо байден, сша