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В сенате США Байдена назвали бесхребетной медузой и заявили о риске войны - РИА Новости, 25.02.2023
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В сенате США Байдена назвали бесхребетной медузой и заявили о риске войны
В сенате США Байдена назвали бесхребетной медузой и заявили о риске войны - РИА Новости, 25.02.2023
В сенате США Байдена назвали бесхребетной медузой и заявили о риске войны
Поддержка президента США Джо Байдена и переизбрание его на второй срок приведет к третьей мировой войне, заявил сенатор-республиканец Тед Круз в эфире шоу... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T01:29
2023-02-25T02:26
в мире
киев
украина
тед круз (сенатор от штата техас)
владимир зеленский
джо байден
сша
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Поддержка президента США Джо Байдена и переизбрание его на второй срок приведет к третьей мировой войне, заявил сенатор-республиканец Тед Круз в эфире шоу Verdict.Он также отметил, что слабость Байдена как лидера делает врагов США только сильнее и опаснее. По словам сенатора, ни один "главнокомандующий в трезвом уме" не ставил бы в приоритет защиты нации уничтожение "школьного метеорологического зонда", который приняли за китайский шпионский аппарат. Кроме того, Круз осудил состоявшуюся в понедельник поездку лидера США в Киев. По мнению сенатора, Байден гулял с Зеленским под звуки воздушной тревоги, пытаясь выглядеть "крутым". Ранее издание Aviation Week сообщило, что одним из сбитых в США летающих объектов мог оказаться шар стоимостью от 12 долларов, который запустили члены любительского кружка из штата Иллинойс.
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в мире, киев, украина, тед круз (сенатор от штата техас), владимир зеленский, джо байден, сша
В мире, Киев, Украина, Тед Круз (сенатор от штата Техас), Владимир Зеленский, Джо Байден, США
01:29 25.02.2023 (обновлено: 02:26 25.02.2023)
 
В сенате США Байдена назвали бесхребетной медузой и заявили о риске войны

Сенатор Тед Круз: чтобы избежать третьей мировой войны, не надо голосовать за Байдена

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Поддержка президента США Джо Байдена и переизбрание его на второй срок приведет к третьей мировой войне, заявил сенатор-республиканец Тед Круз в эфире шоу Verdict.

"Хотите избежать третьей мировой войны — не избирайте такую бесхребетную медузу как Байдена президентом", — сказал сенатор.

Он также отметил, что слабость Байдена как лидера делает врагов США только сильнее и опаснее. По словам сенатора, ни один "главнокомандующий в трезвом уме" не ставил бы в приоритет защиты нации уничтожение "школьного метеорологического зонда", который приняли за китайский шпионский аппарат.
Кроме того, Круз осудил состоявшуюся в понедельник поездку лидера США в Киев. По мнению сенатора, Байден гулял с Зеленским под звуки воздушной тревоги, пытаясь выглядеть "крутым".
Ранее издание Aviation Week сообщило, что одним из сбитых в США летающих объектов мог оказаться шар стоимостью от 12 долларов, который запустили члены любительского кружка из штата Иллинойс.
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