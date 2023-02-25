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Бортников прокомментировал приостановку Россией участия в ДСНВ - РИА Новости, 25.02.2023
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Бортников прокомментировал приостановку Россией участия в ДСНВ
Бортников прокомментировал приостановку Россией участия в ДСНВ - РИА Новости, 25.02.2023
Бортников прокомментировал приостановку Россией участия в ДСНВ
Директор ФСБ Александр Бортников назвал приостановку Россией участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) процессом... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T19:52
2023-02-25T20:07
россия
договор снв-3
политика
франция
великобритания
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Директор ФСБ Александр Бортников назвал приостановку Россией участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) процессом переформатирования стратегических и геополитических отношений."Идет процесс переформатирования отношений. И стратегических отношений, и геополитических отношений", - сказал Бортников телеканалу НТВ по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что ничего не знал заранее о части послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, касавшейся приостановки Россией участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)."Я не знал ничего, откровенно скажу. Президент сам работал над этим документом", - сказал Бортников телеканалу НТВ.Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
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россия, договор снв-3, политика, франция, великобритания, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин
Россия, Договор СНВ-3, Политика, Франция, Великобритания, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин
19:52 25.02.2023 (обновлено: 20:07 25.02.2023)
 
Бортников прокомментировал приостановку Россией участия в ДСНВ

Бортников: идет процесс изменения стратегических и геополитических отношений России

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкРакетный комплекс "Ярс"
Ракетный комплекс Ярс - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Директор ФСБ Александр Бортников назвал приостановку Россией участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) процессом переформатирования стратегических и геополитических отношений.
"Идет процесс переформатирования отношений. И стратегических отношений, и геополитических отношений", - сказал Бортников телеканалу НТВ по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.
Ракетный комплекс Тополь - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
24 февраля, 01:22
США вынудили Россию приостановить действие ДСНВ, заявил эксперт
Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что ничего не знал заранее о части послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, касавшейся приостановки Россией участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
"Я не знал ничего, откровенно скажу. Президент сам работал над этим документом", - сказал Бортников телеканалу НТВ.
Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".
Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.
 
РоссияДоговор СНВ-3ПолитикаФранцияВеликобританияАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир Путин
 
 
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