https://ria.ru/20230225/geopolitika-1854324914.html

Бортников прокомментировал приостановку Россией участия в ДСНВ

Бортников прокомментировал приостановку Россией участия в ДСНВ - РИА Новости, 25.02.2023

Бортников прокомментировал приостановку Россией участия в ДСНВ

Директор ФСБ Александр Бортников назвал приостановку Россией участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) процессом... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T19:52

2023-02-25T19:52

2023-02-25T20:07

россия

договор снв-3

политика

франция

великобритания

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Директор ФСБ Александр Бортников назвал приостановку Россией участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) процессом переформатирования стратегических и геополитических отношений."Идет процесс переформатирования отношений. И стратегических отношений, и геополитических отношений", - сказал Бортников телеканалу НТВ по итогам послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что ничего не знал заранее о части послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, касавшейся приостановки Россией участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ)."Я не знал ничего, откровенно скажу. Президент сам работал над этим документом", - сказал Бортников телеканалу НТВ.Путин 21 февраля в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан 8 апреля 2010 года в Праге (Чехия). Он заменил Договор о СНВ 1991 года (ДСНВ) и после вступления в силу заменил Договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов 2002 года (ДСНП). Москва и Вашингтон 3 февраля 2021 года обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия Договора на пять лет.

https://ria.ru/20230224/dsnv-1854062903.html

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россия, договор снв-3, политика, франция, великобритания, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин