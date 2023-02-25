https://ria.ru/20230225/evrovidenie-1854283316.html

Великобритания выделит билеты на "Евровидение" для беженцев с Украины

Великобритания выделит билеты на "Евровидение" для беженцев с Украины - РИА Новости, 25.02.2023

Великобритания выделит билеты на "Евровидение" для беженцев с Украины

Правительство Великобритании выделит беженцам из Украины около трех тысяч билетов на "Евровидение-2023", которое пройдёт в Ливерпуле, говорится в пресс-релизе,... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T15:17

2023-02-25T15:17

2023-02-25T15:27

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство Великобритании выделит беженцам из Украины около трех тысяч билетов на "Евровидение-2023", которое пройдёт в Ливерпуле, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства Соединенного Королевства. "(Британское) правительство согласилось, что около трех тысяч билетов будут предоставлены тем украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома и проживают на территории Великобритании", - говорится в заявлении британского правительства. Кроме того, британское правительство распорядилось выделить десять миллионов фунтов стерлингов (11,9 миллиона долларов США), чтобы гарантировать, что на конкурсе будут представлены элементы украинской культуры. Отмечается, что эти деньги будут направлены на укрепление партнерских отношений городского совета Ливерпуля и британской вещательной корпорации Би-би-си с украинскими артистами. Музыкальный конкурс "Евровидение - 2023" будет проводиться в Ливерпуле с 9 по 13 мая. Ранее Европейский вещательный союз (EBU) принял решение о переносе "Евровидения-2023" с территории Украины, которая победила в конкурсе в 2022 году, в британский Ливерпуль из соображений безопасности. При этом представитель Украины сразу пройдет в финал конкурса. В феврале 2022 года Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в "Евровидении". Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие России может нанести ущерб репутации конкурса.

https://ria.ru/20230225/bezhenka-1854224975.html

https://ria.ru/20230225/bezhentsy-1854213117.html

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украина, ливерпуль, великобритания, би-би-си, европейский вещательный союз , в мире