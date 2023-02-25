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Великобритания выделит билеты на "Евровидение" для беженцев с Украины - РИА Новости, 25.02.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230225/evrovidenie-1854283316.html
Великобритания выделит билеты на "Евровидение" для беженцев с Украины
Великобритания выделит билеты на "Евровидение" для беженцев с Украины - РИА Новости, 25.02.2023
Великобритания выделит билеты на "Евровидение" для беженцев с Украины
Правительство Великобритании выделит беженцам из Украины около трех тысяч билетов на "Евровидение-2023", которое пройдёт в Ливерпуле, говорится в пресс-релизе,... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T15:17
2023-02-25T15:27
шоубиз
украина
ливерпуль
великобритания
би-би-си
европейский вещательный союз
в мире
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство Великобритании выделит беженцам из Украины около трех тысяч билетов на "Евровидение-2023", которое пройдёт в Ливерпуле, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства Соединенного Королевства. "(Британское) правительство согласилось, что около трех тысяч билетов будут предоставлены тем украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома и проживают на территории Великобритании", - говорится в заявлении британского правительства. Кроме того, британское правительство распорядилось выделить десять миллионов фунтов стерлингов (11,9 миллиона долларов США), чтобы гарантировать, что на конкурсе будут представлены элементы украинской культуры. Отмечается, что эти деньги будут направлены на укрепление партнерских отношений городского совета Ливерпуля и британской вещательной корпорации Би-би-си с украинскими артистами. Музыкальный конкурс "Евровидение - 2023" будет проводиться в Ливерпуле с 9 по 13 мая. Ранее Европейский вещательный союз (EBU) принял решение о переносе "Евровидения-2023" с территории Украины, которая победила в конкурсе в 2022 году, в британский Ливерпуль из соображений безопасности. При этом представитель Украины сразу пройдет в финал конкурса. В феврале 2022 года Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в "Евровидении". Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие России может нанести ущерб репутации конкурса.
https://ria.ru/20230225/bezhenka-1854224975.html
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украина, ливерпуль, великобритания, би-би-си, европейский вещательный союз , в мире
Шоубиз, Украина, Ливерпуль, Великобритания, Би-би-си, Европейский вещательный союз , В мире
15:17 25.02.2023 (обновлено: 15:27 25.02.2023)
 
Великобритания выделит билеты на "Евровидение" для беженцев с Украины

Великобритания выделит три тысячи билетов на "Евровидение" для беженцев с Украины

© AP Photo / Jon SuperСимволика песенного конкурса "Евровидение-2023" на входе в концертный зал Сент-Джордж-Холл в Ливерпуле, Великобритания
Символика песенного конкурса Евровидение-2023 на входе в концертный зал Сент-Джордж-Холл в Ливерпуле, Великобритания - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Jon Super
Символика песенного конкурса "Евровидение-2023" на входе в концертный зал Сент-Джордж-Холл в Ливерпуле, Великобритания
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Правительство Великобритании выделит беженцам из Украины около трех тысяч билетов на "Евровидение-2023", которое пройдёт в Ливерпуле, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства Соединенного Королевства.
"(Британское) правительство согласилось, что около трех тысяч билетов будут предоставлены тем украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома и проживают на территории Великобритании", - говорится в заявлении британского правительства.
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Кроме того, британское правительство распорядилось выделить десять миллионов фунтов стерлингов (11,9 миллиона долларов США), чтобы гарантировать, что на конкурсе будут представлены элементы украинской культуры. Отмечается, что эти деньги будут направлены на укрепление партнерских отношений городского совета Ливерпуля и британской вещательной корпорации Би-би-си с украинскими артистами.
Музыкальный конкурс "Евровидение - 2023" будет проводиться в Ливерпуле с 9 по 13 мая.
Ранее Европейский вещательный союз (EBU) принял решение о переносе "Евровидения-2023" с территории Украины, которая победила в конкурсе в 2022 году, в британский Ливерпуль из соображений безопасности. При этом представитель Украины сразу пройдет в финал конкурса.
В феврале 2022 года Европейский вещательный союз отстранил Россию от участия в "Евровидении". Организация объяснила это решение обеспокоенностью кризисом на Украине, поскольку участие России может нанести ущерб репутации конкурса.
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ШоубизУкраинаЛиверпульВеликобританияБи-би-сиЕвропейский вещательный союзВ мире
 
 
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