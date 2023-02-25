https://ria.ru/20230225/donetsk-1854308329.html
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО - РИА Новости, 25.02.2023
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
Украинские войска в 17.30 выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T17:46
2023-02-25T17:46
2023-02-25T17:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
происшествия
донецк
петровский район
сцкк
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска в 17.30 выпустили 20 ракет из РСЗО по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 17.30 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.О типе РСЗО и последствиях обстрела пока не сообщается.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Донецк, Петровский район, СЦКК
17:46 25.02.2023 (обновлено: 17:52 25.02.2023)
Украинские войска выпустили по Донецку 20 ракет из РСЗО
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 20 ракет из РСЗО