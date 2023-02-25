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Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.02.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска в 14.30 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T14:58
2023-02-25T14:58
2023-02-25T14:58
специальная военная операция на украине
сцкк
нато
донецк
донецкая народная республика
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происшествия
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска в 14.30 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.30 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html
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сцкк, нато, донецк, донецкая народная республика, украина, происшествия
Специальная военная операция на Украине, СЦКК, НАТО, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов