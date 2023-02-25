https://ria.ru/20230225/donetsk-1854280040.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.02.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска в 14.30 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T14:58

2023-02-25T14:58

2023-02-25T14:58

специальная военная операция на украине

сцкк

нато

донецк

донецкая народная республика

украина

происшествия

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска в 14.30 обстреляли Киевский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.30 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230217/rossiya-1852529089.html

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сцкк, нато, донецк, донецкая народная республика, украина, происшествия