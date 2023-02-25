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Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 25.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Пантелеймоновка, выпустив шесть снарядов за 10 минут, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T11:50
2023-02-25T11:50
2023-02-25T11:50
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
пантелеймоновка (горловский район)
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Пантелеймоновка, выпустив шесть снарядов за 10 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.00 - населенный пункт Тоненькое – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 11.10 - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.
донецк
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, пантелеймоновка (горловский район)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Пантелеймоновка (Горловский район)
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Пантелеймоновке шесть снарядов