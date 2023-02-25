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Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 25.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 25.02.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Пантелеймоновка, выпустив шесть снарядов за 10 минут, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T11:50
2023-02-25T11:50
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
пантелеймоновка (горловский район)
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Пантелеймоновка, выпустив шесть снарядов за 10 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.00 - населенный пункт Тоненькое – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 11.10 - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.
донецк
донецкая народная республика
украина
пантелеймоновка (горловский район)
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, пантелеймоновка (горловский район)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины, Пантелеймоновка (Горловский район)
11:50 25.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Донецку и Пантелеймоновке шесть снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ по Донецку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Пантелеймоновка, выпустив шесть снарядов за 10 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.00 - населенный пункт Тоненькое – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 11.10 - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныПантелеймоновка (Горловский район)
 
 
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