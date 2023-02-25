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Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку - РИА Новости, 25.02.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Пантелеймоновку

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Пантелеймоновка, выпустив шесть снарядов за 10 минут, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T11:50

2023-02-25T11:50

2023-02-25T11:50

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

пантелеймоновка (горловский район)

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Пантелеймоновка, выпустив шесть снарядов за 10 минут, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.00 - населенный пункт Тоненькое – г. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 11.10 - населенный пункт Сухая Балка – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщениях представительства в его Telegram-канале.

донецк

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пантелеймоновка (горловский район)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, пантелеймоновка (горловский район)