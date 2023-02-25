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В ДНР за сутки один человек погиб при обстрелах со стороны ВСУ
В ДНР за сутки один человек погиб при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.02.2023
В ДНР за сутки один человек погиб при обстрелах со стороны ВСУ
Один мирный житель погиб, еще один получил ранения за минувшие сутки при обстрелах территории ДНР со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T10:17
2023-02-25T10:17
2023-02-25T10:17
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще один получил ранения за минувшие сутки при обстрелах территории ДНР со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны республики. "За минувшие сутки, с 0.00 24 февраля до 0.00 25 февраля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще один мирный житель получил ранения", - говорится в сообщении штаба в телегам-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
В ДНР за сутки один человек погиб при обстрелах со стороны ВСУ
Штаб обороны ДНР: один человек погиб, один пострадал за сутки при обстрелах со стороны ВСУ