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В ДНР за сутки один человек погиб при обстрелах со стороны ВСУ

В ДНР за сутки один человек погиб при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.02.2023

В ДНР за сутки один человек погиб при обстрелах со стороны ВСУ

Один мирный житель погиб, еще один получил ранения за минувшие сутки при обстрелах территории ДНР со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T10:17

2023-02-25T10:17

2023-02-25T10:17

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Один мирный житель погиб, еще один получил ранения за минувшие сутки при обстрелах территории ДНР со стороны украинских войск, сообщили в штабе обороны республики. "За минувшие сутки, с 0.00 24 февраля до 0.00 25 февраля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек и еще один мирный житель получил ранения", - говорится в сообщении штаба в телегам-канале.

донецкая народная республика

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины