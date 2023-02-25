08:00 25.02.2023 (обновлено: 08:04 25.02.2023)
"Все будет наоборот". Что буддийские монахи пророчат России
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкЦеремония обряда очищения Дугжууба во дворе читинского дацана "Дамба Брайбунлинг"
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости, Никита Бизин. У буддистов новогодняя пора — Сагаалган. Считается, что две недели празднования покажут, как пройдут следующие 12 месяцев. Поэтому монахи стараются предсказать будущее. О том, чего ждать в 2023-м, — в материале РИА Новости.
Кролик сильнее тигра
Согласно буддийской традиции, у каждого года есть символ — одно из 12 животных, а также своя природная стихия — вода, огонь, земля, металл или дерево. Сейчас на место Тигра заступает Кролик. Оба, кстати, водяные.
Двенадцать месяцев назад замглавы Буддийской традиционной сангхи России по Северо-Западному федеральному округу лама Буда Бадмаев по просьбе РИА Новости дал прогноз на 2022-й. "Год будет сложным, — сказал он. — И, как само хищное животное, переменчивым, неоднозначным. Этот зверь, как мы знаем, с виду спокойный, но всегда готов напасть".
Предсказание сбылось. "Тигр показал себя: ожидали грозных событий. И они состоялись — мы видели это по непростой обстановке в мире", — поясняет лама сейчас. Но нынешний год, по его словам, — полная противоположность предыдущего. Кролик — тихое и мирное животное, что говорит о стабилизации во всех сферах жизни.
"А еще Кролик благоприятствует всевозможным соединениям — это может быть, например, торжество в узком кругу или более масштабное мероприятие. Нужно сделать акцент на дружбу и сотрудничество, тогда все постепенно выправится", — уверен Бадмаев.
По его мнению, особое внимание в 2023-м следует уделить семье — именно она "создает крепкий внутренний стержень для каждого". Когда среди родных разлад, возникают и все остальные проблемы.
© РИА Новости / Алексей ДаничевЛама Буда Бадмаев , настоятель Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй
Лама Буда Бадмаев , настоятель Санкт-Петербургского дацана Гунзэчойнэй
"Допустим, человека уволили с работы. А у него жена, дети. Да, материально стало хуже. Но семья от этого не распадается. Домочадцы садятся и сообща решают, как жить дальше. Точно так же и в масштабах страны: если чувство единства крепко, ничто не сможет помешать".
Кому-то помогает вера, кому-то — традиции и общие интересы. Но главное, по словам Бадмаева, — всегда помнить, что мир не ограничивается конкретным "я". Вокруг живут люди, и все они разные.
"Нужно научиться принимать их, развивать взаимоуважение. Мир и покой внутри нас — залог сильной духовной защиты", — подчеркивает лама.
"Не это все определяет"
Многие популярные астрологические термины пришли именно из буддизма. За сотни лет монахи разработали сложную систему предсказаний.
"У любого человека есть свои дата и знак рождения, — говорит Буда Бадмаев. — Это означает, что каждому, как носителю индивидуальной печати, присущи определенные качества и черты. Точно так же и с годами".
Разумеется, прогнозы монахов могут отличаться.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкМаски артистов национального государственного театра "Амар сайн" на праздновании Сагаалган по случаю буддийского Нового года в Чите
Маски артистов национального государственного театра "Амар сайн" на праздновании Сагаалган по случаю буддийского Нового года в Чите
"Есть множество нюансов. Чтобы учесть все и составить полную картину грядущего года, нужно очень много времени. Поэтому обычно каждый говорит о какой-то одной черте. Но в итоге они складываются воедино. Так что все оказываются правы", — отмечает духовный деятель.
Однако не стоит целиком полагаться на астрологию — немалую роль в событиях будущего играет сам человек.
"Буддизм учит, что каждый должен воспитывать в себе доброту и любовь ко всему живому, — объясняет лама. — Я всегда говорю: происходящее в мире определяет наша духовная практика. Чем глубже наши любовь и сострадание к окружающим, тем легче будет справиться со всеми трудностями".
Легко перепутать
Год черного водяного Кролика наступил в ночь с 20 на 21 февраля. А месяцем ранее праздник отметили по китайскому календарю, который часто отождествляют с буддийским. На самом деле они разные.
Хотя общих черт действительно немало: 12 животных и пять стихий, ориентация на небесные светила. Для более удобного вычисления лунных фаз и там и там придумали 60-летние циклы. Но совпадения случаются редко.
Буддийский Сагаалган приходится на период между концом января и серединой марта, а продолжается 15 дней. Дату начала определяют при помощи специальных астрологических таблиц.
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкВерующие в буддийском храме Цеченлинг в Кызыле перед обрядом очищения Дугжууба
Верующие в буддийском храме Цеченлинг в Кызыле перед обрядом очищения Дугжууба
В России праздник официально отмечают в Туве, Калмыкии и Бурятии. Правда, раз в четыре года у единоверцев бывают расхождения.
Дело в том, что в калмыцком календаре есть дополнительный 13-й месяц — он компенсирует отставание лунной системы летоисчисления от солнечной, григорианской.
Фигурки из теста и флажки на домах
Сагаалган известен не только предсказаниями, но и обрядами. Один из важнейших — Дугжууба.
Накануне Нового года буддисты обтираются кусочком теста — табаленом. Его нужно прокатать по всему телу, представляя, что из организма "вытягиваются" болезни и негативные эмоции. Затем табален бросают в костер, разожженный возле дацана.
Суть ритуала — духовное очищение. Груз бед и несчастий надо оставить в прошлом, чтобы благополучно перейти в новый год.
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкРитуальные молебны на празднике Сагаалган по случаю буддийского Нового года
Ритуальные молебны на празднике Сагаалган по случаю буддийского Нового года
Из теста также лепят фигурку человека, которую кладут в большую чашу вместе с монетами, остатками еды и ненужной утварью. Это своеобразный выкуп — чтобы неудачи покинули жилище. Вечером накануне Сагаалгана верующие несут все это к ближайшему пустырю, выбрасывают со словами: "Прочь отсюда!" — и возвращаются домой. Главное — не оглядываться, иначе, согласно поверью, зло пойдет следом.
Однако лучше провести торжество в храме. В течение всего дня и ночи там проходят особые службы — хуралы. Потом настоятель поздравляет всех с наступившим новым годом. Присутствующие обмениваются хадаками — праздничными шелковыми платками.
В Сагаалган принято украшать дома разноцветными флажками, символизирующими природные стихии. В дацанах в это время читают специальный молебен "Монлам Ченмо", посвященный 15 чудесам, которые, по преданию, Будда Шакьямуни совершил в индийском городе Шравасти. От этих ритуалов зависит благополучие на весь грядущий год.