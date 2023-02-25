https://ria.ru/20230225/bezhentsy-1854213117.html

Британцы загоняют в долги украинских беженцев, заявил Красный Крест

Британцы загоняют в долги украинских беженцев, заявил Красный Крест - РИА Новости, 25.02.2023

Британцы загоняют в долги украинских беженцев, заявил Красный Крест

Некоторые британцы эксплуатируют и загоняют в "долговую кабалу" украинских беженцев, которых приютили, пишет inews со ссылкой на доклад Красного Креста. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T00:00

2023-02-25T00:00

2023-02-25T10:57

в мире

красный крест

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Некоторые британцы эксплуатируют и загоняют в "долговую кабалу" украинских беженцев, которых приютили, пишет inews со ссылкой на доклад Красного Креста. "Они (сотрудники британского Красного Креста. — Прим. ред.) заявили, что стали свидетелями "долговой кабалы" и того, что людей "заставляли бесплатно работать на арендодателя в обмен на предоставление жилья", — говорится в сообщении издания. Отмечается, что в некоторых случаях британцы оплачивали беженцам переезд и проживание, а затем требовали от них работать по дому или на своих предприятиях. При этом к труду привлекали и украинских детей, вместо того чтобы позволить им посещать школу. Согласно организации, подобных случаев эксплуатации немного, но она предполагает, что другие жертвы неправомерного обращения могут обратиться за помощью в дальнейшем. Правительство Британии, в свою очередь, подтвердило "очень мало случаев предполагаемого современного рабства" среди беженцев.

https://ria.ru/20230219/bezhentsy-1852917736.html

https://ria.ru/20230205/germaniya-1849839569.html

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в мире, красный крест