https://ria.ru/20230225/bespilotniki-1854260685.html
ВСУ попытались атаковать беспилотниками город в Запорожской области
ВСУ попытались атаковать беспилотниками город в Запорожской области - РИА Новости, 25.02.2023
ВСУ попытались атаковать беспилотниками город в Запорожской области
Украинские войска атаковали беспилотниками Днепрорудное в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T12:57
2023-02-25T12:57
2023-02-25T12:57
запорожская область
владимир рогов
киев
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Украинские войска атаковали беспилотниками Днепрорудное в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Беспилотники ВСУ совершили атаку на город Днепрорудное", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, атака была в ночь на субботу. В городе прозвучало несколько взрывов. Незначительно повреждена шахта лифта одного из многоквартирных домов. "По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230225/g7-1854236672.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, владимир рогов, киев, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Запорожская область, Владимир Рогов, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
ВСУ попытались атаковать беспилотниками город в Запорожской области
Рогов заявил, что ВСУ атаковали беспилотниками Днепрорудное в Запорожской области