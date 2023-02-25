https://ria.ru/20230225/bespilotniki-1854260685.html

ВСУ попытались атаковать беспилотниками город в Запорожской области

ВСУ попытались атаковать беспилотниками город в Запорожской области - РИА Новости, 25.02.2023

ВСУ попытались атаковать беспилотниками город в Запорожской области

Украинские войска атаковали беспилотниками Днепрорудное в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T12:57

2023-02-25T12:57

2023-02-25T12:57

запорожская область

владимир рогов

киев

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Украинские войска атаковали беспилотниками Днепрорудное в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Беспилотники ВСУ совершили атаку на город Днепрорудное", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, атака была в ночь на субботу. В городе прозвучало несколько взрывов. Незначительно повреждена шахта лифта одного из многоквартирных домов. "По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230225/g7-1854236672.html

запорожская область

киев

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

запорожская область, владимир рогов, киев, вооруженные силы украины, россия, происшествия