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ВСУ попытались атаковать беспилотниками город в Запорожской области - РИА Новости, 25.02.2023
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ВСУ попытались атаковать беспилотниками город в Запорожской области
ВСУ попытались атаковать беспилотниками город в Запорожской области - РИА Новости, 25.02.2023
ВСУ попытались атаковать беспилотниками город в Запорожской области
Украинские войска атаковали беспилотниками Днепрорудное в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T12:57
2023-02-25T12:57
запорожская область
владимир рогов
киев
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Украинские войска атаковали беспилотниками Днепрорудное в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "Беспилотники ВСУ совершили атаку на город Днепрорудное", - написал Рогов в своем Telegram-канале. По его словам, атака была в ночь на субботу. В городе прозвучало несколько взрывов. Незначительно повреждена шахта лифта одного из многоквартирных домов. "По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
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запорожская область, владимир рогов, киев, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Запорожская область, Владимир Рогов, Киев, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
12:57 25.02.2023
 
ВСУ попытались атаковать беспилотниками город в Запорожской области

Рогов заявил, что ВСУ атаковали беспилотниками Днепрорудное в Запорожской области

© @vrogov / TelegramЖилой дом, поврежденный в результате атаки ВСУ, в городе Днепрорудном Запорожской области
Жилой дом, поврежденный в результате атаки ВСУ, в городе Днепрорудном Запорожской области
© @vrogov / Telegram
Жилой дом, поврежденный в результате атаки ВСУ, в городе Днепрорудном Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Украинские войска атаковали беспилотниками Днепрорудное в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Беспилотники ВСУ совершили атаку на город Днепрорудное", - написал Рогов в своем Telegram-канале.
По его словам, атака была в ночь на субботу. В городе прозвучало несколько взрывов. Незначительно повреждена шахта лифта одного из многоквартирных домов.
"По предварительной информации, никто из мирных жителей не пострадал", - подчеркнул Рогов.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
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Запорожская областьВладимир РоговКиевВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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