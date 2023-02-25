https://ria.ru/20230225/bayden-1854224046.html

Байден заявил, что не считает свой визит на Украину рискованным

Байден заявил, что не считает свой визит на Украину рискованным - РИА Новости, 25.02.2023

Байден заявил, что не считает свой визит на Украину рискованным

Президент США Джо Байден заявил, что не считает особенно рискованной свою поездку в Киев. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T03:48

2023-02-25T03:48

2023-02-25T03:48

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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не считает особенно рискованной свою поездку в Киев. В понедельник Байден съездил на поезде в украинскую столицу по стопам десятков западных лидеров, которые бывали там до него. "Я не думаю, что это было так уж рискованно", - сказал Байден в интервью телеканалу ABC. В Белом доме подчеркивают, что это, возможно, была первая в истории поездка лидера США в зону конфликта, где не присутствуют американские военные и не контролируют воздушное пространство. Лояльные Байдену СМИ акцентируют внимание на том, что в Киеве во время его визита сработала сирена воздушной тревоги. Главный оппонент Байдена экс-президент Дональд Трамп назвал активацию сирены "постановкой". Власти США сообщили, что заранее оповестили о визите Россию, но никаких гарантий безопасности от нее не получили.

https://ria.ru/20230225/bayden-1854221414.html

https://ria.ru/20230225/bayden-1854222710.html

сша

киев

украина

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в мире, сша, киев, украина, джо байден, дональд трамп