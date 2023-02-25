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Байден заявил, что не считает свой визит на Украину рискованным - РИА Новости, 25.02.2023
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Байден заявил, что не считает свой визит на Украину рискованным
Байден заявил, что не считает свой визит на Украину рискованным - РИА Новости, 25.02.2023
Байден заявил, что не считает свой визит на Украину рискованным
Президент США Джо Байден заявил, что не считает особенно рискованной свою поездку в Киев. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T03:48
2023-02-25T03:48
в мире
сша
киев
украина
джо байден
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не считает особенно рискованной свою поездку в Киев. В понедельник Байден съездил на поезде в украинскую столицу по стопам десятков западных лидеров, которые бывали там до него. "Я не думаю, что это было так уж рискованно", - сказал Байден в интервью телеканалу ABC. В Белом доме подчеркивают, что это, возможно, была первая в истории поездка лидера США в зону конфликта, где не присутствуют американские военные и не контролируют воздушное пространство. Лояльные Байдену СМИ акцентируют внимание на том, что в Киеве во время его визита сработала сирена воздушной тревоги. Главный оппонент Байдена экс-президент Дональд Трамп назвал активацию сирены "постановкой". Власти США сообщили, что заранее оповестили о визите Россию, но никаких гарантий безопасности от нее не получили.
https://ria.ru/20230225/bayden-1854221414.html
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в мире, сша, киев, украина, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Киев, Украина, Джо Байден, Дональд Трамп
03:48 25.02.2023
 
Байден заявил, что не считает свой визит на Украину рискованным

Байден заявил, что не считает свою поездку в Киев особенно рискованной

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что не считает особенно рискованной свою поездку в Киев.
В понедельник Байден съездил на поезде в украинскую столицу по стопам десятков западных лидеров, которые бывали там до него.
Президент США Джо Байден в Восточном зале Белого дома - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
02:44
Украине не удастся сразу вернуть Крым, заявил Байден
"Я не думаю, что это было так уж рискованно", - сказал Байден в интервью телеканалу ABC.
В Белом доме подчеркивают, что это, возможно, была первая в истории поездка лидера США в зону конфликта, где не присутствуют американские военные и не контролируют воздушное пространство. Лояльные Байдену СМИ акцентируют внимание на том, что в Киеве во время его визита сработала сирена воздушной тревоги. Главный оппонент Байдена экс-президент Дональд Трамп назвал активацию сирены "постановкой".
Власти США сообщили, что заранее оповестили о визите Россию, но никаких гарантий безопасности от нее не получили.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
03:09Специальная военная операция на Украине
Мирный план Китая выгоден только России, заявил Байден
 
В миреСШАКиевУкраинаДжо БайденДональд Трамп
 
 
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