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Байден заявил, что всегда намеревался переизбираться - РИА Новости, 25.02.2023
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Байден заявил, что всегда намеревался переизбираться
Байден заявил, что всегда намеревался переизбираться - РИА Новости, 25.02.2023
Байден заявил, что всегда намеревался переизбираться
Президент США Джо Байден заявил, что "с самого начала" собирался переизбираться на второй срок, но должен еще многое завершить прежде, чем начинать... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T02:50
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в мире
сша
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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что "с самого начала" собирался переизбираться на второй срок, но должен еще многое завершить прежде, чем начинать избирательную кампанию.Байден до сих пор воздерживается от официального объявления об участии в выборах 2024 года.На сегодняшний день это самое прямолинейное высказывание Байдена о своих планах на 2024 год.
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
02:50 25.02.2023 (обновлено: 03:21 25.02.2023)
 
Байден заявил, что всегда намеревался переизбираться

Байден заявил, что всегда намеревался переизбираться, но ему слишком многое надо завершить

© AP Photo / Manuel Balce CenetaПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что "с самого начала" собирался переизбираться на второй срок, но должен еще многое завершить прежде, чем начинать избирательную кампанию.
Байден до сих пор воздерживается от официального объявления об участии в выборах 2024 года.
"Я с самого начала собирался баллотироваться, но есть еще слишком много вещей, которые я должен закончить в ближайшее время, прежде чем начинать кампанию", - сказал он в интервью телеканалу ABC.
На сегодняшний день это самое прямолинейное высказывание Байдена о своих планах на 2024 год.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
02:46
Байден допустил, что лидер КНР не знал о полете аэростата-шпиона над США
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
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