https://ria.ru/20230225/bayden-1854221680.html
Байден заявил, что всегда намеревался переизбираться
Байден заявил, что всегда намеревался переизбираться - РИА Новости, 25.02.2023
Байден заявил, что всегда намеревался переизбираться
Президент США Джо Байден заявил, что "с самого начала" собирался переизбираться на второй срок, но должен еще многое завершить прежде, чем начинать... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T02:50
2023-02-25T02:50
2023-02-25T03:21
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что "с самого начала" собирался переизбираться на второй срок, но должен еще многое завершить прежде, чем начинать избирательную кампанию.Байден до сих пор воздерживается от официального объявления об участии в выборах 2024 года.На сегодняшний день это самое прямолинейное высказывание Байдена о своих планах на 2024 год.
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в мире, сша, джо байден
02:50 25.02.2023 (обновлено: 03:21 25.02.2023)
Байден заявил, что всегда намеревался переизбираться
Байден заявил, что всегда намеревался переизбираться, но ему слишком многое надо завершить