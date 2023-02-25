https://ria.ru/20230225/bayden-1854221512.html
Байден допустил, что лидер КНР не знал о полете аэростата-шпиона над США
Байден допустил, что лидер КНР не знал о полете аэростата-шпиона над США - РИА Новости, 25.02.2023
Байден допустил, что лидер КНР не знал о полете аэростата-шпиона над США
Президент США Джо Байден заявил, что китайский лидер Си Цзинпин мог не знать о полете аэростата-шпиона над американской территорией. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T02:46
2023-02-25T02:46
2023-02-25T03:18
в мире
китай
сша
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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что китайский лидер Си Цзинпин мог не знать о полете аэростата-шпиона над американской территорией.Байден не стал отметать версию о непреднамеренном вторжении шара в воздушное пространство США, но назвал это "почти нерелевантным" после того, как это случилось.Американские военные в начале февраля сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек всю сухопутную часть США. В Пекине заявляют, что речь идет о гражданском метеозонде, отвергая обвинения в шпионаже.
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в мире, китай, сша
02:46 25.02.2023 (обновлено: 03:18 25.02.2023)
Байден допустил, что лидер КНР не знал о полете аэростата-шпиона над США
Байден допустил, что Си Цзинпин мог не знать о полете аэростата-шпиона над США