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Байден допустил, что лидер КНР не знал о полете аэростата-шпиона над США - РИА Новости, 25.02.2023
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Байден допустил, что лидер КНР не знал о полете аэростата-шпиона над США
Байден допустил, что лидер КНР не знал о полете аэростата-шпиона над США - РИА Новости, 25.02.2023
Байден допустил, что лидер КНР не знал о полете аэростата-шпиона над США
Президент США Джо Байден заявил, что китайский лидер Си Цзинпин мог не знать о полете аэростата-шпиона над американской территорией. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T02:46
2023-02-25T03:18
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что китайский лидер Си Цзинпин мог не знать о полете аэростата-шпиона над американской территорией.Байден не стал отметать версию о непреднамеренном вторжении шара в воздушное пространство США, но назвал это "почти нерелевантным" после того, как это случилось.Американские военные в начале февраля сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек всю сухопутную часть США. В Пекине заявляют, что речь идет о гражданском метеозонде, отвергая обвинения в шпионаже.
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в мире, китай, сша
В мире, Китай, США
02:46 25.02.2023 (обновлено: 03:18 25.02.2023)
 
Байден допустил, что лидер КНР не знал о полете аэростата-шпиона над США

Байден допустил, что Си Цзинпин мог не знать о полете аэростата-шпиона над США

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что китайский лидер Си Цзинпин мог не знать о полете аэростата-шпиона над американской территорией.
"Такая возможность существует", - сказал он в интервью телеканалу ABC.
Байден не стал отметать версию о непреднамеренном вторжении шара в воздушное пространство США, но назвал это "почти нерелевантным" после того, как это случилось.
Американские военные в начале февраля сбили над Атлантическим океаном китайский аэростат, который перед этим пересек всю сухопутную часть США. В Пекине заявляют, что речь идет о гражданском метеозонде, отвергая обвинения в шпионаже.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
03:01
Байден заявил, что не ждет от КНР крупной военной помощи России
 
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