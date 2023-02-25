Рейтинг@Mail.ru
В десятый пакет санкций ЕС попали три российских банка - РИА Новости, 25.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230225/banki-1854332530.html
В десятый пакет санкций ЕС попали три российских банка
В десятый пакет санкций ЕС попали три российских банка - РИА Новости, 25.02.2023
В десятый пакет санкций ЕС попали три российских банка
Российские банки Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк попали в десятый пакет санкций ЕС против России, говорится в опубликованном в субботу документе. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T21:00
2023-02-25T21:17
экономика
россия
евросоюз
альфа-банк
росбанк
тинькофф. кредитные системы
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825168211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_03a5162d3be150559fed52ce0d00dec9.jpg
БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Российские банки Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк попали в десятый пакет санкций ЕС против России, говорится в опубликованном в субботу документе. В документе говорится, что эти банки вовлечены в сектора экономики, якобы "обеспечивающие существенный источник доходов правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины".
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854331302.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825168211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_298cc3b4ccf365bec5b55388585719d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, евросоюз, альфа-банк, росбанк, тинькофф. кредитные системы, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Евросоюз, Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф. Кредитные Системы, Санкции в отношении России
21:00 25.02.2023 (обновлено: 21:17 25.02.2023)
 
В десятый пакет санкций ЕС попали три российских банка

В десятый пакет санкций ЕС против России попали Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк

© Фото : Пресс-служба Альфа-БанкаЛоготип банка "Альфа-банк"
Логотип банка Альфа-банк - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© Фото : Пресс-служба Альфа-Банка
Логотип банка "Альфа-банк". Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Российские банки Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк попали в десятый пакет санкций ЕС против России, говорится в опубликованном в субботу документе.
В документе говорится, что эти банки вовлечены в сектора экономики, якобы "обеспечивающие существенный источник доходов правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины".
Логотип информационного агентства Sputnik - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
Вчера, 20:51
Эксперт прокомментировал введение санкций против Sputnik и RT
 
ЭкономикаРоссияЕвросоюзАльфа-банкРосбанкТинькофф. Кредитные СистемыСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала