https://ria.ru/20230225/banki-1854332530.html
В десятый пакет санкций ЕС попали три российских банка
В десятый пакет санкций ЕС попали три российских банка - РИА Новости, 25.02.2023
В десятый пакет санкций ЕС попали три российских банка
Российские банки Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк попали в десятый пакет санкций ЕС против России, говорится в опубликованном в субботу документе. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T21:00
2023-02-25T21:00
2023-02-25T21:17
экономика
россия
евросоюз
альфа-банк
росбанк
тинькофф. кредитные системы
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Российские банки Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк попали в десятый пакет санкций ЕС против России, говорится в опубликованном в субботу документе. В документе говорится, что эти банки вовлечены в сектора экономики, якобы "обеспечивающие существенный источник доходов правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины".
https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854331302.html
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экономика, россия, евросоюз, альфа-банк, росбанк, тинькофф. кредитные системы, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Евросоюз, Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф. Кредитные Системы, Санкции в отношении России
21:00 25.02.2023 (обновлено: 21:17 25.02.2023)
В десятый пакет санкций ЕС попали три российских банка
В десятый пакет санкций ЕС против России попали Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк