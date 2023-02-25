https://ria.ru/20230225/banki-1854332530.html

В десятый пакет санкций ЕС попали три российских банка

В десятый пакет санкций ЕС попали три российских банка - РИА Новости, 25.02.2023

В десятый пакет санкций ЕС попали три российских банка

Российские банки Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк попали в десятый пакет санкций ЕС против России, говорится в опубликованном в субботу документе. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T21:00

2023-02-25T21:00

2023-02-25T21:17

экономика

россия

евросоюз

альфа-банк

росбанк

тинькофф. кредитные системы

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 25 фев - РИА Новости. Российские банки Альфа-банк, Росбанк и Тинькофф банк попали в десятый пакет санкций ЕС против России, говорится в опубликованном в субботу документе. В документе говорится, что эти банки вовлечены в сектора экономики, якобы "обеспечивающие существенный источник доходов правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины".

https://ria.ru/20230225/sanktsii-1854331302.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, евросоюз, альфа-банк, росбанк, тинькофф. кредитные системы, санкции в отношении россии