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Пушилин заявил, что "Азовсталь" не будет восстанавливаться в прежнем виде - РИА Новости, 25.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/azovstal-1854337871.html
Пушилин заявил, что "Азовсталь" не будет восстанавливаться в прежнем виде
Пушилин заявил, что "Азовсталь" не будет восстанавливаться в прежнем виде - РИА Новости, 25.02.2023
Пушилин заявил, что "Азовсталь" не будет восстанавливаться в прежнем виде
Комбинат "Азовсталь" в Мариуполе в прежнем виде восстанавливаться не будет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T22:23
2023-02-25T22:23
специальная военная операция на украине
в мире
россия
мариуполь
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Комбинат "Азовсталь" в Мариуполе в прежнем виде восстанавливаться не будет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Было принято решение. "Азовсталь" в том виде, в каком она работала, не будет восстановлена. Там будет технопарк, экопарк… Там вид будет достаточно привлекательный. Там абсолютно современный, технологический подход уже к использованию территории, возможностям, коммуникации, которые можно задействовать без ущерба для экологии", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Оплот ТВ". Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики "Азова"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.* Запрещенная в России террористическая организация
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россия
мариуполь
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в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
22:23 25.02.2023
 
Пушилин заявил, что "Азовсталь" не будет восстанавливаться в прежнем виде

Врио главы ДНР Пушилин: комбинат "Азовсталь" в прежнем виде восстанавливаться не будет

© РИА Новости / Илья ПиталевВид на комбинат "Азовсталь" с крыши дома в Мариуполе
Вид на комбинат Азовсталь с крыши дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на комбинат "Азовсталь" с крыши дома в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Комбинат "Азовсталь" в Мариуполе в прежнем виде восстанавливаться не будет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Было принято решение. "Азовсталь" в том виде, в каком она работала, не будет восстановлена. Там будет технопарк, экопарк… Там вид будет достаточно привлекательный. Там абсолютно современный, технологический подход уже к использованию территории, возможностям, коммуникации, которые можно задействовать без ущерба для экологии", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Оплот ТВ".
Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики "Азова"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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