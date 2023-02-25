https://ria.ru/20230225/azovstal-1854337871.html

Пушилин заявил, что "Азовсталь" не будет восстанавливаться в прежнем виде

Пушилин заявил, что "Азовсталь" не будет восстанавливаться в прежнем виде - РИА Новости, 25.02.2023

Пушилин заявил, что "Азовсталь" не будет восстанавливаться в прежнем виде

Комбинат "Азовсталь" в Мариуполе в прежнем виде восстанавливаться не будет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T22:23

2023-02-25T22:23

2023-02-25T22:23

специальная военная операция на украине

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донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Комбинат "Азовсталь" в Мариуполе в прежнем виде восстанавливаться не будет, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Было принято решение. "Азовсталь" в том виде, в каком она работала, не будет восстановлена. Там будет технопарк, экопарк… Там вид будет достаточно привлекательный. Там абсолютно современный, технологический подход уже к использованию территории, возможностям, коммуникации, которые можно задействовать без ущерба для экологии", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Оплот ТВ". Металлургический комбинат "Азовсталь" стал весной 2022 года ареной интенсивных боевых действий. Боевики "Азова"*, скрывавшиеся на территории комбината, 20 мая капитулировали перед российскими военными. Всего, по данным Минобороны РФ, с 16 мая сложили оружие и сдались в плен более 2,4 тысячи нацистов из "Азова"* и украинских военных, которые около месяца были заблокированы на территории завода.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20220622/azovstal-1797406642.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика, денис пушилин