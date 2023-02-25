https://ria.ru/20230225/avstriya-1854260472.html

Западу не нужен мир на Украине, заявил бывший вице-канцлер Австрии Штрахе

Западу не нужен мир на Украине, заявил бывший вице-канцлер Австрии Штрахе - РИА Новости, 25.02.2023

Западу не нужен мир на Украине, заявил бывший вице-канцлер Австрии Штрахе

Западные и, в частности, немецкие политики годами молчали и мирились с процессами на Украине, будучи незаинтересованными в мирном урегулировании предпосылок к... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T12:56

2023-02-25T12:56

2023-02-25T12:56

в мире

австрия

хайнц-кристиан штрахе

сара вагенкнехт

ангела меркель

украина

дрезден

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ДРЕЗДЕН, 25 фев - РИА Новости. Западные и, в частности, немецкие политики годами молчали и мирились с процессами на Украине, будучи незаинтересованными в мирном урегулировании предпосылок к текущему конфликту, заявил бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидером правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе. "Политики на Западе годами мирились с происходившим процессом, а именно – с провокацией войны", - подчеркнул он в ходе манифестации в немецком городе Дрезден. Он напомнил, что в 2014 году в ходе путча на Украине недемократичными методами и с применением насилия было свергнуто легитимно избранное правительство, а начавшийся в результате этого на востоке Украины конфликте стоил тысячам людей их жизни. "Где тогда были немецкие и европейские политики мира, чтобы уже тогда сказать "стоп"? Они молчали. Молчали и тогда, когда запрещали русский язык в качестве государственного", - подчеркнул он. Конфликт на Украине Штрахе назвал "посреднической войной" со стороны Киева. По его словам, признания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о несерьёзности Минских соглашений подтверждает, что в Европе тем самым хотели лишь тянуть время, дабы вооружить Украину. "И где же теперь интернациональное движение сторонников мира? Где движимые соображениями мира зелёные и социал-демократы, которые когда-то существовали? Сегодня это самые крупные разжигатели войны", - подчеркнул он, имея в виду правящие партии Германии. Несмотря на политические разногласия, Штрахе призвал принять участие в сегодняшнем протесте в Берлине, анонсированным левым политиком Сарой Вагенкнехт, поскольку протест за мир должен быть "надпартийным", подчеркнул он. Штрахе произнес свою речь на протесте в Дрездене. На улицы города в пятницу вышли противники поставок оружия Киеву, демонстрация проходила в рамках "Первой большой прогулки за мир", организованной правым движением Pegida.

https://ria.ru/20230224/protest-1854180587.html

https://ria.ru/20230223/vozlozhenie-1853990061.html

https://ria.ru/20230216/borrel-1852469777.html

австрия

украина

дрезден

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, австрия, хайнц-кристиан штрахе, сара вагенкнехт, ангела меркель, украина, дрезден