https://ria.ru/20230225/avstriya-1854260472.html
Западу не нужен мир на Украине, заявил бывший вице-канцлер Австрии Штрахе
Западу не нужен мир на Украине, заявил бывший вице-канцлер Австрии Штрахе - РИА Новости, 25.02.2023
Западу не нужен мир на Украине, заявил бывший вице-канцлер Австрии Штрахе
Западные и, в частности, немецкие политики годами молчали и мирились с процессами на Украине, будучи незаинтересованными в мирном урегулировании предпосылок к... РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T12:56
2023-02-25T12:56
2023-02-25T12:56
в мире
австрия
хайнц-кристиан штрахе
сара вагенкнехт
ангела меркель
украина
дрезден
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ДРЕЗДЕН, 25 фев - РИА Новости. Западные и, в частности, немецкие политики годами молчали и мирились с процессами на Украине, будучи незаинтересованными в мирном урегулировании предпосылок к текущему конфликту, заявил бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидером правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе. "Политики на Западе годами мирились с происходившим процессом, а именно – с провокацией войны", - подчеркнул он в ходе манифестации в немецком городе Дрезден. Он напомнил, что в 2014 году в ходе путча на Украине недемократичными методами и с применением насилия было свергнуто легитимно избранное правительство, а начавшийся в результате этого на востоке Украины конфликте стоил тысячам людей их жизни. "Где тогда были немецкие и европейские политики мира, чтобы уже тогда сказать "стоп"? Они молчали. Молчали и тогда, когда запрещали русский язык в качестве государственного", - подчеркнул он. Конфликт на Украине Штрахе назвал "посреднической войной" со стороны Киева. По его словам, признания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о несерьёзности Минских соглашений подтверждает, что в Европе тем самым хотели лишь тянуть время, дабы вооружить Украину. "И где же теперь интернациональное движение сторонников мира? Где движимые соображениями мира зелёные и социал-демократы, которые когда-то существовали? Сегодня это самые крупные разжигатели войны", - подчеркнул он, имея в виду правящие партии Германии. Несмотря на политические разногласия, Штрахе призвал принять участие в сегодняшнем протесте в Берлине, анонсированным левым политиком Сарой Вагенкнехт, поскольку протест за мир должен быть "надпартийным", подчеркнул он. Штрахе произнес свою речь на протесте в Дрездене. На улицы города в пятницу вышли противники поставок оружия Киеву, демонстрация проходила в рамках "Первой большой прогулки за мир", организованной правым движением Pegida.
https://ria.ru/20230224/protest-1854180587.html
https://ria.ru/20230223/vozlozhenie-1853990061.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австрия, хайнц-кристиан штрахе, сара вагенкнехт, ангела меркель, украина, дрезден
В мире, Австрия, Хайнц-Кристиан Штрахе, Сара Вагенкнехт, Ангела Меркель, Украина, Дрезден
Западу не нужен мир на Украине, заявил бывший вице-канцлер Австрии Штрахе
Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе: Запад не был заинтересован в мире на Украине
ДРЕЗДЕН, 25 фев - РИА Новости. Западные и, в частности, немецкие политики годами молчали и мирились с процессами на Украине, будучи незаинтересованными в мирном урегулировании предпосылок к текущему конфликту, заявил бывший вице-канцлер Австрии, экс-лидером правой Австрийской партии свободы (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе.
"Политики на Западе годами мирились с происходившим процессом, а именно – с провокацией войны", - подчеркнул он в ходе манифестации в немецком городе Дрезден
.
Он напомнил, что в 2014 году в ходе путча на Украине недемократичными методами и с применением насилия было свергнуто легитимно избранное правительство, а начавшийся в результате этого на востоке Украины конфликте стоил тысячам людей их жизни.
"Где тогда были немецкие и европейские политики мира, чтобы уже тогда сказать "стоп"? Они молчали. Молчали и тогда, когда запрещали русский язык в качестве государственного", - подчеркнул он.
Конфликт на Украине Штрахе назвал "посреднической войной" со стороны Киева
. По его словам, признания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель
о несерьёзности Минских соглашений подтверждает, что в Европе
тем самым хотели лишь тянуть время, дабы вооружить Украину.
"И где же теперь интернациональное движение сторонников мира? Где движимые соображениями мира зелёные и социал-демократы, которые когда-то существовали? Сегодня это самые крупные разжигатели войны", - подчеркнул он, имея в виду правящие партии Германии.
Несмотря на политические разногласия, Штрахе призвал принять участие в сегодняшнем протесте в Берлине
, анонсированным левым политиком Сарой Вагенкнехт
, поскольку протест за мир должен быть "надпартийным", подчеркнул он.
Штрахе произнес свою речь на протесте в Дрездене. На улицы города в пятницу вышли противники поставок оружия Киеву, демонстрация проходила в рамках "Первой большой прогулки за мир", организованной правым движением Pegida.