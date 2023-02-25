https://ria.ru/20230225/artilleristy-1854215788.html

В Чечне артиллеристы ЮВО уничтожили позиции "противника"

В Чечне артиллеристы ЮВО уничтожили позиции "противника" - РИА Новости, 25.02.2023

В Чечне артиллеристы ЮВО уничтожили позиции "противника"

Артиллеристы Южного военного округа в Чечне уничтожили огневые позиции условного противника из крупнокалиберных минометов, сообщает пресс-служба ЮВО. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T00:27

2023-02-25T00:27

2023-02-25T00:27

безопасность

южный военный округ

технологии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Артиллеристы Южного военного округа в Чечне уничтожили огневые позиции условного противника из крупнокалиберных минометов, сообщает пресс-служба ЮВО. "В Чечне артиллеристы мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии ЮВО выполнили боевые стрельбы из крупнокалиберных 120-мм минометов 2С12 "Сани", - говорится в сообщении. Особенностью стрельб стало применение артиллеристами переносных радиолокационных комплексов разведки и контроля стрельбы "Аистенок". Современные комплексы позволили артиллеристам обнаружить минометные позиции условного противника в трех километрах от огневого рубежа. По полученным разведданным военные нанесли удар из 120-миллиметрового минометов 2С12 "Сани" и уничтожили огневые позиции условного противника. Также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов обеспечили видеофиксацию и корректировку наведения минометов для точного уничтожения целей в горной местности.

https://ria.ru/20230224/rosgvardiya-1854199625.html

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безопасность, южный военный округ, технологии