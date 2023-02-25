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В Чечне артиллеристы ЮВО уничтожили позиции "противника" - РИА Новости, 25.02.2023
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В Чечне артиллеристы ЮВО уничтожили позиции "противника"
В Чечне артиллеристы ЮВО уничтожили позиции "противника" - РИА Новости, 25.02.2023
В Чечне артиллеристы ЮВО уничтожили позиции "противника"
Артиллеристы Южного военного округа в Чечне уничтожили огневые позиции условного противника из крупнокалиберных минометов, сообщает пресс-служба ЮВО. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T00:27
2023-02-25T00:27
безопасность
южный военный округ
технологии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Артиллеристы Южного военного округа в Чечне уничтожили огневые позиции условного противника из крупнокалиберных минометов, сообщает пресс-служба ЮВО. "В Чечне артиллеристы мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии ЮВО выполнили боевые стрельбы из крупнокалиберных 120-мм минометов 2С12 "Сани", - говорится в сообщении. Особенностью стрельб стало применение артиллеристами переносных радиолокационных комплексов разведки и контроля стрельбы "Аистенок". Современные комплексы позволили артиллеристам обнаружить минометные позиции условного противника в трех километрах от огневого рубежа. По полученным разведданным военные нанесли удар из 120-миллиметрового минометов 2С12 "Сани" и уничтожили огневые позиции условного противника. Также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов обеспечили видеофиксацию и корректировку наведения минометов для точного уничтожения целей в горной местности.
https://ria.ru/20230224/rosgvardiya-1854199625.html
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безопасность, южный военный округ, технологии
Безопасность, Южный военный округ, Технологии
00:27 25.02.2023
 
В Чечне артиллеристы ЮВО уничтожили позиции "противника"

Артиллеристы ЮВО в Чечне уничтожили из минометов позиции условного противника

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ
Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие минометного расчета Вооруженных сил РФ. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 фев - РИА Новости. Артиллеристы Южного военного округа в Чечне уничтожили огневые позиции условного противника из крупнокалиберных минометов, сообщает пресс-служба ЮВО.
"В Чечне артиллеристы мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии ЮВО выполнили боевые стрельбы из крупнокалиберных 120-мм минометов 2С12 "Сани", - говорится в сообщении.
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Особенностью стрельб стало применение артиллеристами переносных радиолокационных комплексов разведки и контроля стрельбы "Аистенок". Современные комплексы позволили артиллеристам обнаружить минометные позиции условного противника в трех километрах от огневого рубежа. По полученным разведданным военные нанесли удар из 120-миллиметрового минометов 2С12 "Сани" и уничтожили огневые позиции условного противника.
Также расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов обеспечили видеофиксацию и корректировку наведения минометов для точного уничтожения целей в горной местности.
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БезопасностьЮжный военный округТехнологии
 
 
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