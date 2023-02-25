https://ria.ru/20230225/artemovsk-1854322191.html

ВСУ взорвали дамбу в Артемовске

ВСУ взорвали дамбу в Артемовске - РИА Новости, 25.02.2023

ВСУ взорвали дамбу в Артемовске

ВСУ взорвали дамбу в Артемовске, чтобы помешать наступлению российских военных, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T19:33

2023-02-25T19:33

2023-02-25T20:28

специальная военная операция на украине

артемовск

киев

вооруженные силы украины

в мире

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АРТЕМОВСК (ДНР), 25 фев — РИА Новости. ВСУ взорвали дамбу в Артемовске, чтобы помешать наступлению российских военных, сообщил источник РИА Новости."В подконтрольной Киеву части Артемовска действительно противник взорвал дамбу. Подробностей пока нет. Пытается затруднить продвижение бойцов "Вагнера", — отметил собеседник агентства.Ранее командир взвода "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что российские отряды продвигаются к центру Артемовска, им осталось пройти менее двух километров. Сейчас в городе идут ожесточенные бои. Бойцы продвигаются вперед не так быстро, как хотелось бы, потому что украинское командование затыкает бреши на фронте с помощью недавно мобилизованных новобранцев.Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

артемовск

киев

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артемовск, киев, вооруженные силы украины, в мире