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ВСУ взорвали дамбу в Артемовске
ВСУ взорвали дамбу в Артемовске - РИА Новости, 25.02.2023
ВСУ взорвали дамбу в Артемовске
ВСУ взорвали дамбу в Артемовске, чтобы помешать наступлению российских военных, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T19:33
2023-02-25T19:33
2023-02-25T20:28
специальная военная операция на украине
артемовск
киев
вооруженные силы украины
в мире
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АРТЕМОВСК (ДНР), 25 фев — РИА Новости. ВСУ взорвали дамбу в Артемовске, чтобы помешать наступлению российских военных, сообщил источник РИА Новости."В подконтрольной Киеву части Артемовска действительно противник взорвал дамбу. Подробностей пока нет. Пытается затруднить продвижение бойцов "Вагнера", — отметил собеседник агентства.Ранее командир взвода "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что российские отряды продвигаются к центру Артемовска, им осталось пройти менее двух километров. Сейчас в городе идут ожесточенные бои. Бойцы продвигаются вперед не так быстро, как хотелось бы, потому что украинское командование затыкает бреши на фронте с помощью недавно мобилизованных новобранцев.Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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артемовск, киев, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Киев, Вооруженные силы Украины, В мире
19:33 25.02.2023 (обновлено: 20:28 25.02.2023)
ВСУ взорвали дамбу в Артемовске
ВСУ взорвали дамбу в Артемовске, чтобы помешать продвижению российских бойцов
АРТЕМОВСК (ДНР), 25 фев — РИА Новости. ВСУ взорвали дамбу в Артемовске, чтобы помешать наступлению российских военных, сообщил источник РИА Новости.
"В подконтрольной Киеву части Артемовска действительно противник взорвал дамбу. Подробностей пока нет. Пытается затруднить продвижение бойцов "Вагнера", — отметил собеседник агентства.
Ранее командир взвода "Группы Вагнера" рассказал РИА Новости, что российские отряды продвигаются к центру Артемовска, им осталось пройти менее двух километров. Сейчас в городе идут ожесточенные бои. Бойцы продвигаются вперед не так быстро, как хотелось бы, потому что украинское командование затыкает бреши на фронте с помощью недавно мобилизованных новобранцев.
Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки
. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ
в Донбассе
.