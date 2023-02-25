https://ria.ru/20230225/artemovsk-1854303125.html

Российские бойцы продолжают наступление в Артемовске

Российские бойцы продолжают наступление в Артемовске - РИА Новости, 25.02.2023

Российские бойцы продолжают наступление в Артемовске

Российские отряды продвигаются к центру Артемовска, им осталось пройти менее двух километров, рассказал РИА Новости командир взвода "Группы Вагнера". РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T17:20

2023-02-25T17:20

2023-02-25T18:34

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

чвк "вагнер"

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

донбасс

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АРТЕМОВСК (ДНР), 25 фев — РИА Новости. Российские отряды продвигаются к центру Артемовска, им осталось пройти менее двух километров, рассказал РИА Новости командир взвода "Группы Вагнера"."До центра Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) от передовых позиций осталось 1740 метров. Противник держит оборону, но все равно духом падает. Начинает отступление", — сказал он.По словам собеседника агентства, сейчас в городе идут ожесточенные бои. Отряды продвигаются вперед не так быстро, как хотелось бы, потому что украинское командование затыкает бреши на фронте с помощью недавно мобилизованных новобранцев.Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

артемовск

донецкая народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Командир взвода группы "Вагнер" об отступлении ВСУ в Артемовске Командир взвода группы "Вагнер" об отступлении ВСУ в Артемовске 2023-02-25T17:20 true PT1M38S

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Ольга Фомченкова

безопасность, артемовск, чвк "вагнер", вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс