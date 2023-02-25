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Российские бойцы продолжают наступление в Артемовске - РИА Новости, 25.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230225/artemovsk-1854303125.html
Российские бойцы продолжают наступление в Артемовске
Российские бойцы продолжают наступление в Артемовске - РИА Новости, 25.02.2023
Российские бойцы продолжают наступление в Артемовске
Российские отряды продвигаются к центру Артемовска, им осталось пройти менее двух километров, рассказал РИА Новости командир взвода "Группы Вагнера". РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T17:20
2023-02-25T18:34
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
чвк "вагнер"
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донбасс
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АРТЕМОВСК (ДНР), 25 фев — РИА Новости. Российские отряды продвигаются к центру Артемовска, им осталось пройти менее двух километров, рассказал РИА Новости командир взвода "Группы Вагнера"."До центра Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) от передовых позиций осталось 1740 метров. Противник держит оборону, но все равно духом падает. Начинает отступление", — сказал он.По словам собеседника агентства, сейчас в городе идут ожесточенные бои. Отряды продвигаются вперед не так быстро, как хотелось бы, потому что украинское командование затыкает бреши на фронте с помощью недавно мобилизованных новобранцев.Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
артемовск
донецкая народная республика
донбасс
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Командир взвода группы "Вагнер" об отступлении ВСУ в Артемовске
Командир взвода группы "Вагнер" об отступлении ВСУ в Артемовске
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безопасность, артемовск, чвк "вагнер", вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, ЧВК "Вагнер", Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Донбасс
17:20 25.02.2023 (обновлено: 18:34 25.02.2023)
 
Российские бойцы продолжают наступление в Артемовске

Командир взвода "Группы Вагнера": от передовой до центра Артемовска осталось 1740 метров

Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 25 фев — РИА Новости. Российские отряды продвигаются к центру Артемовска, им осталось пройти менее двух километров, рассказал РИА Новости командир взвода "Группы Вагнера".
"До центра Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) от передовых позиций осталось 1740 метров. Противник держит оборону, но все равно духом падает. Начинает отступление", — сказал он.
По словам собеседника агентства, сейчас в городе идут ожесточенные бои. Отряды продвигаются вперед не так быстро, как хотелось бы, потому что украинское командование затыкает бреши на фронте с помощью недавно мобилизованных новобранцев.
Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскЧВК "Вагнер"Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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