https://ria.ru/20230225/artemovsk-1854303125.html
Российские бойцы продолжают наступление в Артемовске
Российские бойцы продолжают наступление в Артемовске - РИА Новости, 25.02.2023
Российские бойцы продолжают наступление в Артемовске
Российские отряды продвигаются к центру Артемовска, им осталось пройти менее двух километров, рассказал РИА Новости командир взвода "Группы Вагнера". РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T17:20
2023-02-25T17:20
2023-02-25T18:34
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
чвк "вагнер"
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донбасс
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АРТЕМОВСК (ДНР), 25 фев — РИА Новости. Российские отряды продвигаются к центру Артемовска, им осталось пройти менее двух километров, рассказал РИА Новости командир взвода "Группы Вагнера"."До центра Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) от передовых позиций осталось 1740 метров. Противник держит оборону, но все равно духом падает. Начинает отступление", — сказал он.По словам собеседника агентства, сейчас в городе идут ожесточенные бои. Отряды продвигаются вперед не так быстро, как хотелось бы, потому что украинское командование затыкает бреши на фронте с помощью недавно мобилизованных новобранцев.Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.
артемовск
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Командир взвода группы "Вагнер" об отступлении ВСУ в Артемовске
Командир взвода группы "Вагнер" об отступлении ВСУ в Артемовске
2023-02-25T17:20
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PT1M38S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, артемовск, чвк "вагнер", вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, ЧВК "Вагнер", Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Донбасс
17:20 25.02.2023 (обновлено: 18:34 25.02.2023)
Российские бойцы продолжают наступление в Артемовске
Командир взвода "Группы Вагнера": от передовой до центра Артемовска осталось 1740 метров
АРТЕМОВСК (ДНР), 25 фев — РИА Новости. Российские отряды продвигаются к центру Артемовска, им осталось пройти менее двух километров, рассказал РИА Новости командир взвода "Группы Вагнера".
"До центра Бахмута (украинское название Артемовска. — Прим. ред.) от передовых позиций осталось 1740 метров. Противник держит оборону, но все равно духом падает. Начинает отступление", — сказал он.
По словам собеседника агентства, сейчас в городе идут ожесточенные бои. Отряды продвигаются вперед не так быстро, как хотелось бы, потому что украинское командование затыкает бреши на фронте с помощью недавно мобилизованных новобранцев.
Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части ДНР к северу от Горловки
. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ
в Донбассе
.