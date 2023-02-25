https://ria.ru/20230225/artemovsk-1854235545.html

Наемник рассказал о сроке жизни солдата ВСУ на передовой у Артемовска

Наемник рассказал о сроке жизни солдата ВСУ на передовой у Артемовска - РИА Новости, 25.02.2023

Наемник рассказал о сроке жизни солдата ВСУ на передовой у Артемовска

Срок жизни украинского солдата на передовой в Артемовске составляет около четырех часов, рассказал изданию Newsweek бывший морской пехотинец США Трой... РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T09:28

2023-02-25T09:28

2023-02-25T11:02

в мире

артемовск

сша

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Срок жизни украинского солдата на передовой в Артемовске составляет около четырех часов, рассказал изданию Newsweek бывший морской пехотинец США Трой Оффенбекер, воюющий на стороне ВСУ."Много потерь. Средняя продолжительность жизни на передовой составляет около четырех часов", — сказал он.Обстановку в районе Артемовска наемник назвал "мясорубкой" из-за жестоких боев. Он добавил, что не уверен, что украинская армия сможет удержать город.Артемовск (украинское название — Бахмут) находится на подконтрольной киевским властям территории ДНР к северу от Горловки. За последние дни российские войска взяли под контроль несколько пригородных сел, ожесточенные бои сейчас ведутся практически в центре города. Украинская армия несет там тяжелые потери.На стороне ВСУ воюют несколько тысяч наемников из более чем 60 стран, больше всего их из Польши, США, Канады, Румынии и Великобритании. По оценкам на конец прошлого года, около трех тысяч боевиков уже были уничтожены, столько же вернулись домой.

https://ria.ru/20230224/artemovsk-1854210480.html

https://ria.ru/20230224/osvobozhdenie-1854082315.html

артемовск

сша

донецкая народная республика

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в мире, артемовск, сша, донецкая народная республика, вооруженные силы украины