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Альпинист из Читы погиб во время восхождения на Эльбрус - РИА Новости, 25.02.2023
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Альпинист из Читы погиб во время восхождения на Эльбрус
Альпинист из Читы погиб во время восхождения на Эльбрус - РИА Новости, 25.02.2023
Альпинист из Читы погиб во время восхождения на Эльбрус
Альпинист из Читы скончался в субботу во время восхождения на Эльбрус, предположительно, из-за сердечного приступа, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 25.02.2023
2023-02-25T17:46
2023-02-25T17:46
происшествия
чита
россия
эльбрус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
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НАЛЬЧИК, 25 фев – РИА Новости. Альпинист из Читы скончался в субботу во время восхождения на Эльбрус, предположительно, из-за сердечного приступа, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "В 14.12 мск в субботу поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 4800 метров скончался участник группы восхождения из города Чита 1964 года рождения (предположительно от сердечного приступа)", - говорится в сообщении. Отмечается, что группа состояла из пяти человек. Для эвакуации альпиниста на место выдвинулись три спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В региональном СУ СК РФ сообщили, что по факту смерти альпиниста проводится доследственная проверка. "Следователями назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - добавили в ведомстве. Это уже второе за субботу происшествие в горах в Эльбрусском районе. Ранее в ущелье Терскол трое сноубордистов при спуске по немаркированной трассе вызвали сход лавины. По предварительной информации, они живы, им на помощь вышли спасатели.
https://ria.ru/20220822/alpinist-1811195118.html
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происшествия, чита, россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Чита, Россия, Эльбрус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
17:46 25.02.2023
 
Альпинист из Читы погиб во время восхождения на Эльбрус

МЧС: альпинист из Читы погиб во время восхождения на Эльбрус

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкВид с вершины горы Бештау на Эльбрус на рассвете
Вид с вершины горы Бештау на Эльбрус на рассвете - РИА Новости, 1920, 25.02.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вид с вершины горы Бештау на Эльбрус на рассвете. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 25 фев – РИА Новости. Альпинист из Читы скончался в субботу во время восхождения на Эльбрус, предположительно, из-за сердечного приступа, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
"В 14.12 мск в субботу поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 4800 метров скончался участник группы восхождения из города Чита 1964 года рождения (предположительно от сердечного приступа)", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что группа состояла из пяти человек.
Для эвакуации альпиниста на место выдвинулись три спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
В региональном СУ СК РФ сообщили, что по факту смерти альпиниста проводится доследственная проверка. "Следователями назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - добавили в ведомстве.
Это уже второе за субботу происшествие в горах в Эльбрусском районе. Ранее в ущелье Терскол трое сноубордистов при спуске по немаркированной трассе вызвали сход лавины. По предварительной информации, они живы, им на помощь вышли спасатели.
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ПроисшествияЧитаРоссияЭльбрусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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