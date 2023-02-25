https://ria.ru/20230225/alpinist-1854308183.html

Альпинист из Читы погиб во время восхождения на Эльбрус

Альпинист из Читы погиб во время восхождения на Эльбрус - РИА Новости, 25.02.2023

Альпинист из Читы погиб во время восхождения на Эльбрус

Альпинист из Читы скончался в субботу во время восхождения на Эльбрус, предположительно, из-за сердечного приступа, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. РИА Новости, 25.02.2023

2023-02-25T17:46

2023-02-25T17:46

2023-02-25T17:46

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

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НАЛЬЧИК, 25 фев – РИА Новости. Альпинист из Читы скончался в субботу во время восхождения на Эльбрус, предположительно, из-за сердечного приступа, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии. "В 14.12 мск в субботу поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте 4800 метров скончался участник группы восхождения из города Чита 1964 года рождения (предположительно от сердечного приступа)", - говорится в сообщении. Отмечается, что группа состояла из пяти человек. Для эвакуации альпиниста на место выдвинулись три спасателя Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России. В региональном СУ СК РФ сообщили, что по факту смерти альпиниста проводится доследственная проверка. "Следователями назначено проведение судебно-медицинского исследования тела погибшего, устанавливаются все обстоятельства происшествия", - добавили в ведомстве. Это уже второе за субботу происшествие в горах в Эльбрусском районе. Ранее в ущелье Терскол трое сноубордистов при спуске по немаркированной трассе вызвали сход лавины. По предварительной информации, они живы, им на помощь вышли спасатели.

https://ria.ru/20220822/alpinist-1811195118.html

https://ria.ru/20220926/elbrus-1819551163.html

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происшествия, чита, россия, эльбрус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)