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Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде звание гвардейской - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/zvanie-1854145169.html
Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде звание гвардейской
Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде звание гвардейской - РИА Новости, 24.02.2023
Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде звание гвардейской
Президент Владимир Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде почетное звание "гвардейская", следует из указа, опубликованного на официальном... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T15:42
2023-02-24T16:29
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде почетное звание "гвардейская", следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.В конце ноября звание гвардейского получил 23-й истребительный Таллинский авиаполк, базирующийся в Хабаровском крае, а в июле — 80-й танковый Краснознаменный полк. Кроме того, за последний год гвардейскими стали 64-я отдельная мотострелковая бригада, 121-й полк тяжелых бомбардировщиков, в состав которого входят Ту-160 и Ту-95МС, 126-я отдельная бригада береговой обороны, 155-я отдельная бригада морской пехоты и некоторые другие подразделения.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
15:42 24.02.2023 (обновлено: 16:29 24.02.2023)
 
Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде звание гвардейской

Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде почетное звание гвардейской

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства
Президент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде почетное звание "гвардейская", следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю <…> присвоить 35-й зенитной ракетной бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 35-я гвардейская зенитная ракетная бригада", — говорится в документе.
В конце ноября звание гвардейского получил 23-й истребительный Таллинский авиаполк, базирующийся в Хабаровском крае, а в июле — 80-й танковый Краснознаменный полк. Кроме того, за последний год гвардейскими стали 64-я отдельная мотострелковая бригада, 121-й полк тяжелых бомбардировщиков, в состав которого входят Ту-160 и Ту-95МС, 126-я отдельная бригада береговой обороны, 155-я отдельная бригада морской пехоты и некоторые другие подразделения.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
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