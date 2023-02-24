https://ria.ru/20230224/zvanie-1854145169.html

Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде звание гвардейской

Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде звание гвардейской - РИА Новости, 24.02.2023

Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде звание гвардейской

Президент Владимир Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде почетное звание "гвардейская", следует из указа, опубликованного на официальном... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T15:42

2023-02-24T15:42

2023-02-24T16:29

специальная военная операция на украине

россия

владимир путин

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде почетное звание "гвардейская", следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.В конце ноября звание гвардейского получил 23-й истребительный Таллинский авиаполк, базирующийся в Хабаровском крае, а в июле — 80-й танковый Краснознаменный полк. Кроме того, за последний год гвардейскими стали 64-я отдельная мотострелковая бригада, 121-й полк тяжелых бомбардировщиков, в состав которого входят Ту-160 и Ту-95МС, 126-я отдельная бригада береговой обороны, 155-я отдельная бригада морской пехоты и некоторые другие подразделения.Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221229/zakon-1842290423.html

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россия, владимир путин