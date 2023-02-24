15:42 24.02.2023 (обновлено: 16:29 24.02.2023)
Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде звание гвардейской
Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде почетное звание гвардейской
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время совещания с членами правительства
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде почетное звание "гвардейская", следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю <…> присвоить 35-й зенитной ракетной бригаде почетное наименование "гвардейская" и впредь именовать ее: 35-я гвардейская зенитная ракетная бригада", — говорится в документе.
В конце ноября звание гвардейского получил 23-й истребительный Таллинский авиаполк, базирующийся в Хабаровском крае, а в июле — 80-й танковый Краснознаменный полк. Кроме того, за последний год гвардейскими стали 64-я отдельная мотострелковая бригада, 121-й полк тяжелых бомбардировщиков, в состав которого входят Ту-160 и Ту-95МС, 126-я отдельная бригада береговой обороны, 155-я отдельная бригада морской пехоты и некоторые другие подразделения.
Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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