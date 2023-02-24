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Данилов рассказал, что его удивило в Зеленском в день начала спецоперации - РИА Новости, 24.02.2023
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Данилов рассказал, что его удивило в Зеленском в день начала спецоперации
Данилов рассказал, что его удивило в Зеленском в день начала спецоперации - РИА Новости, 24.02.2023
Данилов рассказал, что его удивило в Зеленском в день начала спецоперации
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью Washington Post, что его поразил внешний вид Владимира Зеленского на встрече ранним утром, когда... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T20:45
2023-02-24T20:46
в мире
алексей данилов
владимир зеленский
украина
сша
совет национальной безопасности и обороны украины
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью Washington Post, что его поразил внешний вид Владимира Зеленского на встрече ранним утром, когда началась российская спецоперация."Меня удивила белая парадная рубашка президента", — сказал он.Данилов добавил, что заседание прошло в кабинете президента Украины. Первым туда пришел ныне покойный глава МВД Денис Монастырский. Сам глава СНБО прибыл на встречу к пяти утра.В материале Washington Post американские журналисты собрали реакции политиков из разных стран на новость о начале спецоперации на Украине. В тексте уточняется, что большинство интервью проводились в течение последнего месяца, однако некоторые цитаты были позаимствованы и из более ранних высказываний лидеров.После начала спецоперации Зеленский отказался от официальных костюмов и стал появляться в спортивной одежде, которую многие называли неподобающей для главы государства. Например, на встречу с президентом США Джо Байденом в Белом доме он прибыл в кофте цвета хаки. А на прием к королю Британии Карлу III надел мятые штаны и толстовку. Его жена Елена заявила журналистам, что Зеленский так одевается вынужденно, потому что после начала спецоперации он "был просто не в состоянии надеть другую одежду в сложившихся обстоятельствах".
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854171251.html
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в мире, алексей данилов, владимир зеленский, украина, сша, совет национальной безопасности и обороны украины
В мире, Алексей Данилов, Владимир Зеленский, Украина, США, Совет национальной безопасности и обороны Украины
20:45 24.02.2023 (обновлено: 20:46 24.02.2023)
 
Данилов рассказал, что его удивило в Зеленском в день начала спецоперации

Главу СНБО Украины Данилова удивила парадная рубашка Зеленского в день начала спецоперации

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью Washington Post, что его поразил внешний вид Владимира Зеленского на встрече ранним утром, когда началась российская спецоперация.
"Меня удивила белая парадная рубашка президента", — сказал он.
Музей военной техники в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 18:18
В США в годовщину спецоперации сообщили Украине плохие новости
Данилов добавил, что заседание прошло в кабинете президента Украины. Первым туда пришел ныне покойный глава МВД Денис Монастырский. Сам глава СНБО прибыл на встречу к пяти утра.
В материале Washington Post американские журналисты собрали реакции политиков из разных стран на новость о начале спецоперации на Украине. В тексте уточняется, что большинство интервью проводились в течение последнего месяца, однако некоторые цитаты были позаимствованы и из более ранних высказываний лидеров.
После начала спецоперации Зеленский отказался от официальных костюмов и стал появляться в спортивной одежде, которую многие называли неподобающей для главы государства. Например, на встречу с президентом США Джо Байденом в Белом доме он прибыл в кофте цвета хаки. А на прием к королю Британии Карлу III надел мятые штаны и толстовку. Его жена Елена заявила журналистам, что Зеленский так одевается вынужденно, потому что после начала спецоперации он "был просто не в состоянии надеть другую одежду в сложившихся обстоятельствах".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 15:14
В США предупредили Зеленского о мрачном будущем
 
В миреАлексей ДаниловВладимир ЗеленскийУкраинаСШАСовет национальной безопасности и обороны Украины
 
 
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