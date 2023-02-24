https://ria.ru/20230224/zelenskiy-1854194733.html

Данилов рассказал, что его удивило в Зеленском в день начала спецоперации

Данилов рассказал, что его удивило в Зеленском в день начала спецоперации - РИА Новости, 24.02.2023

Данилов рассказал, что его удивило в Зеленском в день начала спецоперации

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью Washington Post, что его поразил внешний вид Владимира Зеленского на встрече ранним утром, когда... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T20:45

2023-02-24T20:45

2023-02-24T20:46

в мире

алексей данилов

владимир зеленский

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью Washington Post, что его поразил внешний вид Владимира Зеленского на встрече ранним утром, когда началась российская спецоперация."Меня удивила белая парадная рубашка президента", — сказал он.Данилов добавил, что заседание прошло в кабинете президента Украины. Первым туда пришел ныне покойный глава МВД Денис Монастырский. Сам глава СНБО прибыл на встречу к пяти утра.В материале Washington Post американские журналисты собрали реакции политиков из разных стран на новость о начале спецоперации на Украине. В тексте уточняется, что большинство интервью проводились в течение последнего месяца, однако некоторые цитаты были позаимствованы и из более ранних высказываний лидеров.После начала спецоперации Зеленский отказался от официальных костюмов и стал появляться в спортивной одежде, которую многие называли неподобающей для главы государства. Например, на встречу с президентом США Джо Байденом в Белом доме он прибыл в кофте цвета хаки. А на прием к королю Британии Карлу III надел мятые штаны и толстовку. Его жена Елена заявила журналистам, что Зеленский так одевается вынужденно, потому что после начала спецоперации он "был просто не в состоянии надеть другую одежду в сложившихся обстоятельствах".

https://ria.ru/20230224/ukraina-1854171251.html

https://ria.ru/20230224/ukraina-1854138566.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, алексей данилов, владимир зеленский, украина, сша, совет национальной безопасности и обороны украины