20:45 24.02.2023 (обновлено: 20:46 24.02.2023)
Данилов рассказал, что его удивило в Зеленском в день начала спецоперации
Главу СНБО Украины Данилова удивила парадная рубашка Зеленского в день начала спецоперации
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на саммите Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил в интервью Washington Post, что его поразил внешний вид Владимира Зеленского на встрече ранним утром, когда началась российская спецоперация.
"Меня удивила белая парадная рубашка президента", — сказал он.
Данилов добавил, что заседание прошло в кабинете президента Украины. Первым туда пришел ныне покойный глава МВД Денис Монастырский. Сам глава СНБО прибыл на встречу к пяти утра.
В материале Washington Post американские журналисты собрали реакции политиков из разных стран на новость о начале спецоперации на Украине. В тексте уточняется, что большинство интервью проводились в течение последнего месяца, однако некоторые цитаты были позаимствованы и из более ранних высказываний лидеров.
После начала спецоперации Зеленский отказался от официальных костюмов и стал появляться в спортивной одежде, которую многие называли неподобающей для главы государства. Например, на встречу с президентом США Джо Байденом в Белом доме он прибыл в кофте цвета хаки. А на прием к королю Британии Карлу III надел мятые штаны и толстовку. Его жена Елена заявила журналистам, что Зеленский так одевается вынужденно, потому что после начала спецоперации он "был просто не в состоянии надеть другую одежду в сложившихся обстоятельствах".
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