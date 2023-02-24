https://ria.ru/20230224/zelenskiy-1854148748.html
В США сообщили неприятную для Зеленского правду о границах Украины
В США сообщили неприятную для Зеленского правду о границах Украины - РИА Новости, 24.02.2023
В США сообщили неприятную для Зеленского правду о границах Украины
Соединенные Штаты не заинтересованы в возвращении Украины на границы 1991 года, чего хотел бы Киев, написал обозреватель Джош Хаммер в статье для Newsweek. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T16:01
2023-02-24T16:01
2023-02-24T19:06
в мире
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киев
вашингтон (штат)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Соединенные Штаты не заинтересованы в возвращении Украины на границы 1991 года, чего хотел бы Киев, написал обозреватель Джош Хаммер в статье для Newsweek."США крайне мало интересуются, если вообще интересуются, тем, где именно будут проведены государственные границы на востоке Украины", — считает он.По мнению журналиста, главным интересом для Вашингтона в украинском кризисе остается сохранение киевского режима во главе с Зеленским, однако вопросы, связанные с территориальными спорами, американская администрация не стремится обсуждать.При этом Хаммер предупредил, что продолжающиеся поставки оружия ВСУ неизбежно приведут к истощению американского военного арсенала, так как системы противоракетной обороны Patriot и ракетные установки HIMARS "не растут на деревьях".
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854138566.html
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украина
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в мире, украина, киев, вашингтон (штат), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Вашингтон (штат), Вооруженные силы Украины
16:01 24.02.2023 (обновлено: 19:06 24.02.2023)
В США сообщили неприятную для Зеленского правду о границах Украины
Newsweek: США не заинтересованы в сохранении территориальной целостности Украины