https://ria.ru/20230224/zaporozhskaya-1854089440.html

Украинские войска возводят укрепрайоны в Запорожской области

Украинские войска возводят укрепрайоны в Запорожской области - РИА Новости, 24.02.2023

Украинские войска возводят укрепрайоны в Запорожской области

Украинские войска возводят в ускоренном порядке укрепрайоны в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T10:28

2023-02-24T10:28

2023-02-24T10:28

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Украинские войска возводят в ускоренном порядке укрепрайоны в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации области Владимир Рогов. По его словам, сейчас ситуация на запорожском участке фронта остается стабильно напряженной. Российские войска систематически наносят удары по местам скопления противника. Обе стороны предпринимают попытки разведки боем, но без существенных продвижений. Идут активные артиллерийские дуэли. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

запорожская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины