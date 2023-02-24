Украинские войска возводят укрепрайоны в Запорожской области
Член ВГА Рогов: украинские войска ускоренно возводят укрепрайоны в Запорожской области
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Украинские войска возводят в ускоренном порядке укрепрайоны в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации области Владимир Рогов.
"Украинские боевики в ускоренном порядке возводят укрепрайоны в оккупированной части Запорожской области, ждут пополнения своих соединений и выжидают момент, чтобы попытаться организовать наступление", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, сейчас ситуация на запорожском участке фронта остается стабильно напряженной. Российские войска систематически наносят удары по местам скопления противника. Обе стороны предпринимают попытки разведки боем, но без существенных продвижений. Идут активные артиллерийские дуэли.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.