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Украинские войска возводят укрепрайоны в Запорожской области - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/zaporozhskaya-1854089440.html
Украинские войска возводят укрепрайоны в Запорожской области
Украинские войска возводят укрепрайоны в Запорожской области - РИА Новости, 24.02.2023
Украинские войска возводят укрепрайоны в Запорожской области
Украинские войска возводят в ускоренном порядке укрепрайоны в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T10:28
2023-02-24T10:28
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Украинские войска возводят в ускоренном порядке укрепрайоны в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации области Владимир Рогов. По его словам, сейчас ситуация на запорожском участке фронта остается стабильно напряженной. Российские войска систематически наносят удары по местам скопления противника. Обе стороны предпринимают попытки разведки боем, но без существенных продвижений. Идут активные артиллерийские дуэли. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
запорожская область
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безопасность, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
10:28 24.02.2023
 
Украинские войска возводят укрепрайоны в Запорожской области

Член ВГА Рогов: украинские войска ускоренно возводят укрепрайоны в Запорожской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости. Украинские войска возводят в ускоренном порядке укрепрайоны в подконтрольной им части Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации области Владимир Рогов.
"Украинские боевики в ускоренном порядке возводят укрепрайоны в оккупированной части Запорожской области, ждут пополнения своих соединений и выжидают момент, чтобы попытаться организовать наступление", - сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, сейчас ситуация на запорожском участке фронта остается стабильно напряженной. Российские войска систематически наносят удары по местам скопления противника. Обе стороны предпринимают попытки разведки боем, но без существенных продвижений. Идут активные артиллерийские дуэли.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 февраля, 17:06Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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