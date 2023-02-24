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ООН призвала Москву и Киев оперативно ввести зону безопасности вокруг ЗАЭС
ООН призвала Москву и Киев оперативно ввести зону безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 24.02.2023
ООН призвала Москву и Киев оперативно ввести зону безопасности вокруг ЗАЭС
ООН призывает Россию и Киев оперативно согласовать и ввести зону безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил на заседании Совбеза генсек организации Антониу... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T18:56
2023-02-24T18:56
2023-02-24T18:56
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сергей шойгу
антониу гутерреш
энергодар
запорожская аэс
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ООН, 24 фев – РИА Новости. ООН призывает Россию и Киев оперативно согласовать и ввести зону безопасности вокруг Запорожской АЭС, заявил на заседании Совбеза генсек организации Антониу Гутерреш. "Мы по-прежнему призываем все стороны оперативно согласовать и ввести зону ядерной безопасности и защиты на Запорожской АЭС во избежание серьезной аварии с потенциально катастрофическими последствиями". – сказал Гутерреш. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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В мире, Россия, Киев, Сергей Шойгу, Антониу Гутерреш, Энергодар, Запорожская АЭС, ООН
ООН призвала Москву и Киев оперативно ввести зону безопасности вокруг ЗАЭС
ООН призвала Москву и Киев оперативно согласовать и ввести зону безопасности вокруг ЗАЭС