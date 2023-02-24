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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожья - РИА Новости, 24.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/vzryvy-1854205768.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожья
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожья - РИА Новости, 24.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожья
Взрывы слышны в подконтрольном Киеву Запорожье и Купянском районе Харьковской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T22:25
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специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
харьковская область
киев
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Взрывы слышны в подконтрольном Киеву Запорожье и Купянском районе Харьковской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Запорожье слышны звуки взрывов. В области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении издания. Кроме того, издание сообщило о взрывах Купянском районе Харьковской области.
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в мире, запорожье, харьковская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Харьковская область, Киев
22:25 24.02.2023 (обновлено: 22:32 24.02.2023)
 
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожья

Страна.ua сообщила о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожья и Харьковской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро
Люди спускаются на станцию метро - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Взрывы слышны в подконтрольном Киеву Запорожье и Купянском районе Харьковской области, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"В Запорожье слышны звуки взрывов. В области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении издания.
Кроме того, издание сообщило о взрывах Купянском районе Харьковской области.
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