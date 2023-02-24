https://ria.ru/20230224/vzryvy-1854205768.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожья
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожья - РИА Новости, 24.02.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожья
Взрывы слышны в подконтрольном Киеву Запорожье и Купянском районе Харьковской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T22:25
2023-02-24T22:25
2023-02-24T22:32
специальная военная операция на украине
в мире
запорожье
харьковская область
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_504:654:2420:1732_1920x0_80_0_0_4e22d7e14de2fdc3ca5494ae2a55cfe3.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Взрывы слышны в подконтрольном Киеву Запорожье и Купянском районе Харьковской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Запорожье слышны звуки взрывов. В области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении издания. Кроме того, издание сообщило о взрывах Купянском районе Харьковской области.
https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854150821.html
запорожье
харьковская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_506:629:2252:1938_1920x0_80_0_0_8e123bf259304510aaeda55b6fbe1c1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожье, харьковская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожье, Харьковская область, Киев
22:25 24.02.2023 (обновлено: 22:32 24.02.2023)
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожья
Страна.ua сообщила о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожья и Харьковской области