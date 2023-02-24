https://ria.ru/20230224/vzryvy-1854205768.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожья

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожья - РИА Новости, 24.02.2023

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольной Киеву части Запорожья

Взрывы слышны в подконтрольном Киеву Запорожье и Купянском районе Харьковской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T22:25

2023-02-24T22:25

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Взрывы слышны в подконтрольном Киеву Запорожье и Купянском районе Харьковской области, сообщает украинское издание "Страна.ua". "В Запорожье слышны звуки взрывов. В области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении издания. Кроме того, издание сообщило о взрывах Купянском районе Харьковской области.

https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854150821.html

запорожье

харьковская область

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в мире, запорожье, харьковская область, киев