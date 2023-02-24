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Конгрессмен назвал причину втягивания США в мировую войну - РИА Новости, 24.02.2023
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Конгрессмен назвал причину втягивания США в мировую войну
Конгрессмен назвал причину втягивания США в мировую войну - РИА Новости, 24.02.2023
Конгрессмен назвал причину втягивания США в мировую войну
Иррациональная ненависть госсекретаря США Энтони Блинкена к России втянет Штаты в войну, считает конгрессмен-республиканец Пол Госар. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T03:34
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в мире
сша
россия
энтони блинкен
илон маск
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Иррациональная ненависть госсекретаря США Энтони Блинкена к России втянет Штаты в войну, считает конгрессмен-республиканец Пол Госар. Он согласился с американским миллиардером Илоном Маском, который накануне возложил ответственность на Нуланд за эскалацию украинского конфликта. "Это опасные дураки, которые добьются нашей гибели", - написал Госар.
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в мире, сша, россия, энтони блинкен, илон маск
В мире, США, Россия, Энтони Блинкен, Илон Маск
03:34 24.02.2023 (обновлено: 03:40 24.02.2023)
 
Конгрессмен назвал причину втягивания США в мировую войну

Конгрессмен Госар: иррациональная ненависть Блинкена к России втянет США в мировую войну

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Иррациональная ненависть госсекретаря США Энтони Блинкена к России втянет Штаты в войну, считает конгрессмен-республиканец Пол Госар.
"У обоих: и у (заместителя госсекретаря Виктории) Нуланд, и у Блинкена - глубоко укоренилась иррациональная ненависть к России, и они стремятся втянуть США в новую мировую войну", - написал Госар в Twitter.
Он согласился с американским миллиардером Илоном Маском, который накануне возложил ответственность на Нуланд за эскалацию украинского конфликта.
"Это опасные дураки, которые добьются нашей гибели", - написал Госар.
Крушение поезда в американском штате Огайо - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
20 февраля, 08:00
По американскому городу был нанесен "ядерный удар"
 
В миреСШАРоссияЭнтони БлинкенИлон Маск
 
 
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