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Конгрессмен назвал причину втягивания США в мировую войну
Конгрессмен назвал причину втягивания США в мировую войну - РИА Новости, 24.02.2023
Конгрессмен назвал причину втягивания США в мировую войну
Иррациональная ненависть госсекретаря США Энтони Блинкена к России втянет Штаты в войну, считает конгрессмен-республиканец Пол Госар. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T03:34
2023-02-24T03:34
2023-02-24T03:40
в мире
сша
россия
энтони блинкен
илон маск
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Иррациональная ненависть госсекретаря США Энтони Блинкена к России втянет Штаты в войну, считает конгрессмен-республиканец Пол Госар. Он согласился с американским миллиардером Илоном Маском, который накануне возложил ответственность на Нуланд за эскалацию украинского конфликта. "Это опасные дураки, которые добьются нашей гибели", - написал Госар.
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в мире, сша, россия, энтони блинкен, илон маск
В мире, США, Россия, Энтони Блинкен, Илон Маск
03:34 24.02.2023 (обновлено: 03:40 24.02.2023)
Конгрессмен назвал причину втягивания США в мировую войну
Конгрессмен Госар: иррациональная ненависть Блинкена к России втянет США в мировую войну