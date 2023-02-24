06:19 24.02.2023 (обновлено: 07:36 24.02.2023)
Венгрия не позволила увеличить срок пересмотра санкционных списков
Сийярто: Венгрия не позволила увеличить срок пересмотра антироссийских санкционных списков
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. Архивное фото
ООН, 24 фев — РИА Новости, Алан Булкаты. В ЕС при обсуждении 10-го пакета санкций хотели увеличить срок пересмотра антироссийских санкционных списков с шести месяцев до года, но Венгрия не допустила этого, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Ранее стало известно, что в четверг страны ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций в отношении России, переговоры продолжатся в пятницу.
"Мы придерживались методологии, согласно которой санкционный список и исключение из него должны пересматриваться каждые шесть месяцев. Была попытка продлить этот срок до 12 месяцев, но мы отвергли это и остались на шести месяцах", — подчеркнул Сийярто.
С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против Москвы. Они подразумевают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные рестрикции. Сейчас санкции действуют против1386 физлиц и 171 организацию. При этом ограничения привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих Европе и США
Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.