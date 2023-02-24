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Венгрия не позволила увеличить срок пересмотра санкционных списков

Венгрия не позволила увеличить срок пересмотра санкционных списков - РИА Новости, 24.02.2023

Венгрия не позволила увеличить срок пересмотра санкционных списков

В ЕС при обсуждении 10-го пакета санкций хотели увеличить срок пересмотра антироссийских санкционных списков с шести месяцев до года, но Венгрия не допустила... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T06:19

2023-02-24T06:19

2023-02-24T07:36

венгрия

евросоюз

петер сийярто

россия

сша

санкции в отношении россии

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ООН, 24 фев — РИА Новости, Алан Булкаты. В ЕС при обсуждении 10-го пакета санкций хотели увеличить срок пересмотра антироссийских санкционных списков с шести месяцев до года, но Венгрия не допустила этого, заявил в интервью РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.Ранее стало известно, что в четверг страны ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций в отношении России, переговоры продолжатся в пятницу.С конца февраля прошлого года Евросоюз утвердил уже девять пакетов санкций против Москвы. Они подразумевают финансовые, торговые ограничения, а также индивидуальные рестрикции. Сейчас санкции действуют против1386 физлиц и 171 организацию. При этом ограничения привели к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в самих Европе и СШАПрезидент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а ограничения нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

венгрия

россия

сша

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венгрия, евросоюз, петер сийярто, россия, сша, санкции в отношении россии