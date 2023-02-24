https://ria.ru/20230224/uregulirovanie-1854158379.html
Турция заявила о готовности внести вклад в урегулирование на Украине
Турция заявила о готовности внести вклад в урегулирование на Украине - РИА Новости, 24.02.2023
Турция заявила о готовности внести вклад в урегулирование на Украине
Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонных переговорах с Владимиром Зеленским заявил о том, что Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации на... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T16:43
2023-02-24T16:43
2023-02-24T16:43
в мире
турция
украина
россия
владимир зеленский
владимир путин
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 24 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в телефонных переговорах с Владимиром Зеленским заявил о том, что Турция готова внести вклад в урегулирование ситуации на Украине. "В ходе переговоров обсуждались землетрясения в Турции и события, связанные с российско-украинской войной... Президент Эрдоган поблагодарил президента Зеленского за проявленную солидарность с Турцией в связи с землетрясением", - сообщила канцелярия. Эрдоган в ходе переговоров заявил, что "Анкара готова внести любой вклад в строительство решения на основе прекращения огня и переговоров и формирование мира" в конфликте на Украине. Россия с 24 февраля прошлого года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 42 тысяч человек. Два новых землетрясения магнитудой 6,4 и 5,8 произошли в понедельник в провинции Хатай с интервалом в три минуты, после этого зафиксированы более сотни афтершоков. По последним данным, погибли шесть человек, ранены более 500.
https://ria.ru/20230223/udar-1854010974.html
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в мире, турция, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
Турция заявила о готовности внести вклад в урегулирование на Украине
Президент Эрдоган: Турция готова внести вклад в урегулирование на Украине