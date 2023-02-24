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Кадыров показал кадры уничтожения позиций украинских войск в ЛНР - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/unichtozhenie-1854129318.html
Кадыров показал кадры уничтожения позиций украинских войск в ЛНР
Кадыров показал кадры уничтожения позиций украинских войск в ЛНР - РИА Новости, 24.02.2023
Кадыров показал кадры уничтожения позиций украинских войск в ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения противника в Луганской Народной Республике. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T14:31
2023-02-24T14:55
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
кременная
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 24 фев – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения противника в Луганской Народной Республике. "Район населённого пункта Белогоровка ЛНР. Российскими подразделениями атакован и взят под контроль отлично подготовленный к долгой обороне украинский укрепрайон. &lt;...&gt; На кадрах вы видите ликвидацию двоих из них при помощи тепловизора. Кстати, в тёмное время суток эта незаменимая вещь на фронте полностью оправдывает своё назначение", - написал Кадыров к описанию видео. Глава региона также рассказал об успехах российских подразделений в районе города Кременная. "Здесь российские дроны поработали на самом высоком уровне – высший пилотаж наших БПЛАшников выявил несколько мест скопления живой силы противника. За артиллерией дело не заржавело – молниеносный удар по нужным координатам и потери у врага увеличились", - написал Кадыров.
https://ria.ru/20230212/avdeevka-1851558534.html
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Кадры уничтожения позиций противника в ЛНР
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения противника в Луганской Народной Республике.
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в мире, луганская народная республика, кременная, рамзан кадыров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Кременная, Рамзан Кадыров
14:31 24.02.2023 (обновлено: 14:55 24.02.2023)
 
Кадыров показал кадры уничтожения позиций украинских войск в ЛНР

Глава Чечни Кадыров показал кадры уничтожения позиций украинских войск в ЛНР

Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 24 фев – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения противника в Луганской Народной Республике.
"Район населённого пункта Белогоровка ЛНР. Российскими подразделениями атакован и взят под контроль отлично подготовленный к долгой обороне украинский укрепрайон. <...> На кадрах вы видите ликвидацию двоих из них при помощи тепловизора. Кстати, в тёмное время суток эта незаменимая вещь на фронте полностью оправдывает своё назначение", - написал Кадыров к описанию видео.
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Разведка ВС России показала видео уничтожения боевиков под Авдеевкой
Глава региона также рассказал об успехах российских подразделений в районе города Кременная.
"Здесь российские дроны поработали на самом высоком уровне – высший пилотаж наших БПЛАшников выявил несколько мест скопления живой силы противника. За артиллерией дело не заржавело – молниеносный удар по нужным координатам и потери у врага увеличились", - написал Кадыров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаКременнаяРамзан Кадыров
 
 
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