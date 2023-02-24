https://ria.ru/20230224/unichtozhenie-1854129318.html

Кадыров показал кадры уничтожения позиций украинских войск в ЛНР

Кадыров показал кадры уничтожения позиций украинских войск в ЛНР - РИА Новости, 24.02.2023

Кадыров показал кадры уничтожения позиций украинских войск в ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения противника в Луганской Народной Республике. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T14:31

2023-02-24T14:31

2023-02-24T14:55

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

кременная

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 24 фев – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения противника в Луганской Народной Республике. "Район населённого пункта Белогоровка ЛНР. Российскими подразделениями атакован и взят под контроль отлично подготовленный к долгой обороне украинский укрепрайон. <...> На кадрах вы видите ликвидацию двоих из них при помощи тепловизора. Кстати, в тёмное время суток эта незаменимая вещь на фронте полностью оправдывает своё назначение", - написал Кадыров к описанию видео. Глава региона также рассказал об успехах российских подразделений в районе города Кременная. "Здесь российские дроны поработали на самом высоком уровне – высший пилотаж наших БПЛАшников выявил несколько мест скопления живой силы противника. За артиллерией дело не заржавело – молниеносный удар по нужным координатам и потери у врага увеличились", - написал Кадыров.

https://ria.ru/20230212/avdeevka-1851558534.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

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Кадры уничтожения позиций противника в ЛНР Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры уничтожения противника в Луганской Народной Республике. 2023-02-24T14:31 true PT0M44S

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в мире, луганская народная республика, кременная, рамзан кадыров