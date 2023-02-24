https://ria.ru/20230224/ukraina-1854171251.html

В США в годовщину спецоперации сообщили Украине плохие новости

В США в годовщину спецоперации сообщили Украине плохие новости - РИА Новости, 24.02.2023

В США в годовщину спецоперации сообщили Украине плохие новости

Украинский кризис рано или поздно закончится мирными переговорами, по итогам которых Киев признает часть территорий российскими, считает обозреватель The Hill... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T18:18

2023-02-24T18:18

2023-02-24T18:18

в мире

украина

сша

джо байден

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украинский кризис рано или поздно закончится мирными переговорами, по итогам которых Киев признает часть территорий российскими, считает обозреватель The Hill Том Моккайтис."Несмотря на постоянный приток западной военной и экономической помощи, тревожные признаки говорят о том, что время не на стороне Украины. Переговоры сейчас могут быть лучшим вариантом действий", — говорится в материале.По мнению эксперта, украинская армия не сможет добиться успеха в ожидаемом весной вероятном наступлении, а поддержка Киева в западных странах начинает ослабевать соразмерно истощению запасов вооружения."Выживание Украины зависит от политической воли ее союзников. Во время своего недавнего визита в Киев президент США Джо Байден заверил Зеленского, что американцы, как и весь остальной мир, с Украиной. Это обещание будет трудно сдержать", — пишет Моккайтис.Для украинцев осознание факта, что они уже не смогут вернуться в прежние границы, станет "горькой пилюлей", но им придется ее проглотить, заключил автор.

https://ria.ru/20230224/ssha-1854148270.html

https://ria.ru/20230224/ukraina-1854138566.html

украина

сша

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, сша, джо байден