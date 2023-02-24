В США в годовщину спецоперации сообщили Украине плохие новости
Hill: переговоры о мире и потеря территорий станут лучшим исходом для Украины
© AP Photo / Daniel ColeМузей военной техники в Киеве, Украина
© AP Photo / Daniel Cole
Музей военной техники в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украинский кризис рано или поздно закончится мирными переговорами, по итогам которых Киев признает часть территорий российскими, считает обозреватель The Hill Том Моккайтис.
"Несмотря на постоянный приток западной военной и экономической помощи, тревожные признаки говорят о том, что время не на стороне Украины. Переговоры сейчас могут быть лучшим вариантом действий", — говорится в материале.
По мнению эксперта, украинская армия не сможет добиться успеха в ожидаемом весной вероятном наступлении, а поддержка Киева в западных странах начинает ослабевать соразмерно истощению запасов вооружения.
"Выживание Украины зависит от политической воли ее союзников. Во время своего недавнего визита в Киев президент США Джо Байден заверил Зеленского, что американцы, как и весь остальной мир, с Украиной. Это обещание будет трудно сдержать", — пишет Моккайтис.
Для украинцев осознание факта, что они уже не смогут вернуться в прежние границы, станет "горькой пилюлей", но им придется ее проглотить, заключил автор.
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