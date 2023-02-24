Рейтинг@Mail.ru
В США в годовщину спецоперации сообщили Украине плохие новости - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854171251.html
В США в годовщину спецоперации сообщили Украине плохие новости
В США в годовщину спецоперации сообщили Украине плохие новости - РИА Новости, 24.02.2023
В США в годовщину спецоперации сообщили Украине плохие новости
Украинский кризис рано или поздно закончится мирными переговорами, по итогам которых Киев признает часть территорий российскими, считает обозреватель The Hill... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T18:18
2023-02-24T18:18
в мире
украина
сша
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848093150_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_85974024a01a40710d02d1d1163ed08a.jpg
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украинский кризис рано или поздно закончится мирными переговорами, по итогам которых Киев признает часть территорий российскими, считает обозреватель The Hill Том Моккайтис."Несмотря на постоянный приток западной военной и экономической помощи, тревожные признаки говорят о том, что время не на стороне Украины. Переговоры сейчас могут быть лучшим вариантом действий", — говорится в материале.По мнению эксперта, украинская армия не сможет добиться успеха в ожидаемом весной вероятном наступлении, а поддержка Киева в западных странах начинает ослабевать соразмерно истощению запасов вооружения."Выживание Украины зависит от политической воли ее союзников. Во время своего недавнего визита в Киев президент США Джо Байден заверил Зеленского, что американцы, как и весь остальной мир, с Украиной. Это обещание будет трудно сдержать", — пишет Моккайтис.Для украинцев осознание факта, что они уже не смогут вернуться в прежние границы, станет "горькой пилюлей", но им придется ее проглотить, заключил автор.
https://ria.ru/20230224/ssha-1854148270.html
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854138566.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Иванников
Кирилл Иванников
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1c/1848093150_542:151:3071:2048_1920x0_80_0_0_4f2e33c9828ba2006327230cf0639cb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, джо байден
В мире, Украина, США, Джо Байден
18:18 24.02.2023
 
В США в годовщину спецоперации сообщили Украине плохие новости

Hill: переговоры о мире и потеря территорий станут лучшим исходом для Украины

© AP Photo / Daniel ColeМузей военной техники в Киеве, Украина
Музей военной техники в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Daniel Cole
Музей военной техники в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Украинский кризис рано или поздно закончится мирными переговорами, по итогам которых Киев признает часть территорий российскими, считает обозреватель The Hill Том Моккайтис.
"Несмотря на постоянный приток западной военной и экономической помощи, тревожные признаки говорят о том, что время не на стороне Украины. Переговоры сейчас могут быть лучшим вариантом действий", — говорится в материале.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 16:00
Американец заступился за Путина на встрече с конгрессменом и сорвал овации
По мнению эксперта, украинская армия не сможет добиться успеха в ожидаемом весной вероятном наступлении, а поддержка Киева в западных странах начинает ослабевать соразмерно истощению запасов вооружения.
"Выживание Украины зависит от политической воли ее союзников. Во время своего недавнего визита в Киев президент США Джо Байден заверил Зеленского, что американцы, как и весь остальной мир, с Украиной. Это обещание будет трудно сдержать", — пишет Моккайтис.
Для украинцев осознание факта, что они уже не смогут вернуться в прежние границы, станет "горькой пилюлей", но им придется ее проглотить, заключил автор.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 15:14
В США предупредили Зеленского о мрачном будущем
 
В миреУкраинаСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала