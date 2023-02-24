https://ria.ru/20230224/ukraina-1854161728.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.02.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T17:08

2023-02-24T17:08

2023-02-24T17:08

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным сайта, тревога звучит в Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях Украины. Кроме того, сообщается о тревоге на подконтрольных Киеву территориях ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

украина

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина