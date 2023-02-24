https://ria.ru/20230224/ukraina-1854161728.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 24.02.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога звучит в восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T17:08
2023-02-24T17:08
2023-02-24T17:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным сайта, тревога звучит в Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях Украины. Кроме того, сообщается о тревоге на подконтрольных Киеву территориях ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Воздушная тревога звучит в восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты
украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным сайта, тревога звучит в Черновицкой, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской и Сумской областях Украины.
Кроме того, сообщается о тревоге на подконтрольных Киеву территориях ДНР.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.