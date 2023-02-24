https://ria.ru/20230224/ukraina-1854102290.html
Медведев назвал участь будущих властей Украины незавидной
Медведев назвал участь будущих властей Украины незавидной - РИА Новости, 24.02.2023
Медведев назвал участь будущих властей Украины незавидной
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что участь тех, кто будет управлять "огрызком, что останется от Украины" после завершения спецоперации, незавидна,... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:32
2023-02-24T11:32
2023-02-24T11:32
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что участь тех, кто будет управлять "огрызком, что останется от Украины" после завершения спецоперации, незавидна, потому что националисты продолжат их контролировать, ведь иной идеологии там нет. "Потом, вероятнее всего, начнется не менее сложная пора. Изматывающие месяцы и годы противостояния, истерик и хамства со стороны тех, кто будет управлять огрызком, что останется от Украины. Их участь незавидна", - написал Медведев в своём телеграм-канале, говоря о будущем Украины после завершения конфликта. Он пояснил, что украинские власти "не смогут признать итоги спецоперации, не рискуя быть казненными в тот же день". "Националисты продолжат контролировать властную камарилью, ибо иной идеологии, кроме бандеровского неонацизма, ни у кого из них нет. Признание поражения для них смерти подобно. Поэтому идеология "майбутньоï перемоги" может остаться надолго", - добавил зампред Совбеза.
https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854098324.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, дмитрий медведев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Безопасность
Медведев назвал участь будущих властей Украины незавидной
Медведев: участь будущих властей Украины незавидна, националисты будут их контролировать
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает
, что участь тех, кто будет управлять "огрызком, что останется от Украины" после завершения спецоперации, незавидна, потому что националисты продолжат их контролировать, ведь иной идеологии там нет.
"Потом, вероятнее всего, начнется не менее сложная пора. Изматывающие месяцы и годы противостояния, истерик и хамства со стороны тех, кто будет управлять огрызком, что останется от Украины. Их участь незавидна", - написал Медведев в своём телеграм-канале, говоря о будущем Украины после завершения конфликта.
Он пояснил, что украинские власти "не смогут признать итоги спецоперации, не рискуя быть казненными в тот же день".
"Националисты продолжат контролировать властную камарилью, ибо иной идеологии, кроме бандеровского неонацизма, ни у кого из них нет. Признание поражения для них смерти подобно. Поэтому идеология "майбутньоï перемоги" может остаться надолго", - добавил зампред Совбеза.