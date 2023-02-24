https://ria.ru/20230224/ukraina-1854102290.html

Медведев назвал участь будущих властей Украины незавидной

Медведев назвал участь будущих властей Украины незавидной - РИА Новости, 24.02.2023

Медведев назвал участь будущих властей Украины незавидной

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что участь тех, кто будет управлять "огрызком, что останется от Украины" после завершения спецоперации, незавидна,... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T11:32

2023-02-24T11:32

2023-02-24T11:32

специальная военная операция на украине

россия

украина

дмитрий медведев

безопасность

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что участь тех, кто будет управлять "огрызком, что останется от Украины" после завершения спецоперации, незавидна, потому что националисты продолжат их контролировать, ведь иной идеологии там нет. "Потом, вероятнее всего, начнется не менее сложная пора. Изматывающие месяцы и годы противостояния, истерик и хамства со стороны тех, кто будет управлять огрызком, что останется от Украины. Их участь незавидна", - написал Медведев в своём телеграм-канале, говоря о будущем Украины после завершения конфликта. Он пояснил, что украинские власти "не смогут признать итоги спецоперации, не рискуя быть казненными в тот же день". "Националисты продолжат контролировать властную камарилью, ибо иной идеологии, кроме бандеровского неонацизма, ни у кого из них нет. Признание поражения для них смерти подобно. Поэтому идеология "майбутньоï перемоги" может остаться надолго", - добавил зампред Совбеза.

https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854098324.html

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Екатерина Зайцева

россия, украина, дмитрий медведев, безопасность