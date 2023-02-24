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Медведев назвал участь будущих властей Украины незавидной - РИА Новости, 24.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230224/ukraina-1854102290.html
Медведев назвал участь будущих властей Украины незавидной
Медведев назвал участь будущих властей Украины незавидной - РИА Новости, 24.02.2023
Медведев назвал участь будущих властей Украины незавидной
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что участь тех, кто будет управлять "огрызком, что останется от Украины" после завершения спецоперации, незавидна,... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:32
2023-02-24T11:32
специальная военная операция на украине
россия
украина
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что участь тех, кто будет управлять "огрызком, что останется от Украины" после завершения спецоперации, незавидна, потому что националисты продолжат их контролировать, ведь иной идеологии там нет. "Потом, вероятнее всего, начнется не менее сложная пора. Изматывающие месяцы и годы противостояния, истерик и хамства со стороны тех, кто будет управлять огрызком, что останется от Украины. Их участь незавидна", - написал Медведев в своём телеграм-канале, говоря о будущем Украины после завершения конфликта. Он пояснил, что украинские власти "не смогут признать итоги спецоперации, не рискуя быть казненными в тот же день". "Националисты продолжат контролировать властную камарилью, ибо иной идеологии, кроме бандеровского неонацизма, ни у кого из них нет. Признание поражения для них смерти подобно. Поэтому идеология "майбутньоï перемоги" может остаться надолго", - добавил зампред Совбеза.
https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854098324.html
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россия, украина, дмитрий медведев, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Дмитрий Медведев, Безопасность
11:32 24.02.2023
 
Медведев назвал участь будущих властей Украины незавидной

Медведев: участь будущих властей Украины незавидна, националисты будут их контролировать

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что участь тех, кто будет управлять "огрызком, что останется от Украины" после завершения спецоперации, незавидна, потому что националисты продолжат их контролировать, ведь иной идеологии там нет.
"Потом, вероятнее всего, начнется не менее сложная пора. Изматывающие месяцы и годы противостояния, истерик и хамства со стороны тех, кто будет управлять огрызком, что останется от Украины. Их участь незавидна", - написал Медведев в своём телеграм-канале, говоря о будущем Украины после завершения конфликта.
Он пояснил, что украинские власти "не смогут признать итоги спецоперации, не рискуя быть казненными в тот же день".
"Националисты продолжат контролировать властную камарилью, ибо иной идеологии, кроме бандеровского неонацизма, ни у кого из них нет. Признание поражения для них смерти подобно. Поэтому идеология "майбутньоï перемоги" может остаться надолго", - добавил зампред Совбеза.
Танк Т-72 вооруженных сил РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 11:16Специальная военная операция на Украине
Россия вернет территории и защитит своих людей, заявил Медведев
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаДмитрий МедведевБезопасность
 
 
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