https://ria.ru/20230224/ukraina-1854100835.html

Медведев рассказал, кто будет принимать решения на переговорах по Украине

Медведев рассказал, кто будет принимать решения на переговорах по Украине - РИА Новости, 24.02.2023

Медведев рассказал, кто будет принимать решения на переговорах по Украине

Решение за киевский режим в случае переговоров будет принимать не Владимир Зеленский, а за океаном те, кто поставляет оружие, заявил замруководителя Совбеза РФ... РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T11:26

2023-02-24T11:26

2023-02-24T11:26

специальная военная операция на украине

россия

киев

дмитрий медведев

владимир зеленский

украина

сша

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Решение за киевский режим в случае переговоров будет принимать не Владимир Зеленский, а за океаном те, кто поставляет оружие, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем телеграм-канале Медведев написал, что победа РФ будет достигнута, а "дальше будут переговоры, которые… станут тяжёлыми и нервными". "Прежде всего потому, что формальные участники переговоров со стороны нашего противника – одни, а фактические руководители – совсем другие. И решения за киевский режим принимать будет, конечно, не какой-то Зеленский, если он будет ещё жив, или его клика. Решение примут за океаном те, в чьих руках поставки оружия Киеву и выделение денег на поддержание останков украинской экономики", - отметил Медведев.

https://ria.ru/20230221/poslanie-1853493309.html

россия

киев

украина

сша

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Ольга Фомченкова

россия, киев, дмитрий медведев, владимир зеленский, украина, сша