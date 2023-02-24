https://ria.ru/20230224/ukraina-1854100835.html
Медведев рассказал, кто будет принимать решения на переговорах по Украине
Медведев рассказал, кто будет принимать решения на переговорах по Украине - РИА Новости, 24.02.2023
Медведев рассказал, кто будет принимать решения на переговорах по Украине
Решение за киевский режим в случае переговоров будет принимать не Владимир Зеленский, а за океаном те, кто поставляет оружие, заявил замруководителя Совбеза РФ... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T11:26
2023-02-24T11:26
2023-02-24T11:26
специальная военная операция на украине
россия
киев
дмитрий медведев
владимир зеленский
украина
сша
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Решение за киевский режим в случае переговоров будет принимать не Владимир Зеленский, а за океаном те, кто поставляет оружие, заявил замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В своем телеграм-канале Медведев написал, что победа РФ будет достигнута, а "дальше будут переговоры, которые… станут тяжёлыми и нервными". "Прежде всего потому, что формальные участники переговоров со стороны нашего противника – одни, а фактические руководители – совсем другие. И решения за киевский режим принимать будет, конечно, не какой-то Зеленский, если он будет ещё жив, или его клика. Решение примут за океаном те, в чьих руках поставки оружия Киеву и выделение денег на поддержание останков украинской экономики", - отметил Медведев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, киев, дмитрий медведев, владимир зеленский, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Украина, США
Медведев рассказал, кто будет принимать решения на переговорах по Украине
Медведев: решение за киевский режим в случае переговоров будут принимать за океаном