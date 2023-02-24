Рейтинг@Mail.ru
Швеция собирается поставить на Украину десять танков Leopard 2, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230224/tanki-1854150365.html
Швеция собирается поставить на Украину десять танков Leopard 2, пишут СМИ
Швеция собирается поставить на Украину десять танков Leopard 2, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2023
Швеция собирается поставить на Украину десять танков Leopard 2, пишут СМИ
Власти Швеции намерены направить десять танков Leopard 2 Киеву, сообщил в пятницу еженедельник Spiegel со ссылкой на собственную информацию. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T16:08
2023-02-24T16:08
в мире
швеция
киев
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852220497_0:349:2964:2016_1920x0_80_0_0_314d47a565378aaf98ddee4f2feb6b22.jpg
БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Власти Швеции намерены направить десять танков Leopard 2 Киеву, сообщил в пятницу еженедельник Spiegel со ссылкой на собственную информацию. По данным издания, речь идет о десяти танках Leopard типа 2А6 и 2А5 для двух украинских батальонов, о данных поставках в конце января заявляли в Берлине. Официального подтверждения из Стокгольма пока нет, однако в пятницу вечером, пишет Spiegel, там должно быть принято решение о новом пакете помощи для Украины. Ранее в ФРГ заявили, что предоставят для украинского батальона, который должен быть обеспечен 31 танками Leopard 2, 14 машин типа 2А6 из фондов бундесвера.
https://ria.ru/20230224/tanki-1854145689.html
швеция
киев
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852220497_38:0:2726:2016_1920x0_80_0_0_7aef80e3c729000a0147084cad77530d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, киев, берлин (город)
В мире, Швеция, Киев, Берлин (город)
16:08 24.02.2023
 
Швеция собирается поставить на Украину десять танков Leopard 2, пишут СМИ

Spiegel: власти Швеции собираются поставить на Украину десять танков Leopard 2

© AP Photo / Joerg SarbachТанки Leopard 2
Танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Joerg Sarbach
Танки Leopard 2 . Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Власти Швеции намерены направить десять танков Leopard 2 Киеву, сообщил в пятницу еженедельник Spiegel со ссылкой на собственную информацию.
По данным издания, речь идет о десяти танках Leopard типа 2А6 и 2А5 для двух украинских батальонов, о данных поставках в конце января заявляли в Берлине. Официального подтверждения из Стокгольма пока нет, однако в пятницу вечером, пишет Spiegel, там должно быть принято решение о новом пакете помощи для Украины.
Ранее в ФРГ заявили, что предоставят для украинского батальона, который должен быть обеспечен 31 танками Leopard 2, 14 машин типа 2А6 из фондов бундесвера.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
Вчера, 15:44Специальная военная операция на Украине
Польша передала Украине первую партию танков Leopard 2
 
В миреШвецияКиевБерлин (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала