https://ria.ru/20230224/tanki-1854150365.html
Швеция собирается поставить на Украину десять танков Leopard 2, пишут СМИ
Швеция собирается поставить на Украину десять танков Leopard 2, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2023
Швеция собирается поставить на Украину десять танков Leopard 2, пишут СМИ
Власти Швеции намерены направить десять танков Leopard 2 Киеву, сообщил в пятницу еженедельник Spiegel со ссылкой на собственную информацию. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T16:08
2023-02-24T16:08
2023-02-24T16:08
в мире
швеция
киев
берлин (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852220497_0:349:2964:2016_1920x0_80_0_0_314d47a565378aaf98ddee4f2feb6b22.jpg
БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Власти Швеции намерены направить десять танков Leopard 2 Киеву, сообщил в пятницу еженедельник Spiegel со ссылкой на собственную информацию. По данным издания, речь идет о десяти танках Leopard типа 2А6 и 2А5 для двух украинских батальонов, о данных поставках в конце января заявляли в Берлине. Официального подтверждения из Стокгольма пока нет, однако в пятницу вечером, пишет Spiegel, там должно быть принято решение о новом пакете помощи для Украины. Ранее в ФРГ заявили, что предоставят для украинского батальона, который должен быть обеспечен 31 танками Leopard 2, 14 машин типа 2А6 из фондов бундесвера.
https://ria.ru/20230224/tanki-1854145689.html
швеция
киев
берлин (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0f/1852220497_38:0:2726:2016_1920x0_80_0_0_7aef80e3c729000a0147084cad77530d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, киев, берлин (город)
В мире, Швеция, Киев, Берлин (город)
Швеция собирается поставить на Украину десять танков Leopard 2, пишут СМИ
Spiegel: власти Швеции собираются поставить на Украину десять танков Leopard 2