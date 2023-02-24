https://ria.ru/20230224/tanki-1854150365.html

Швеция собирается поставить на Украину десять танков Leopard 2, пишут СМИ

Швеция собирается поставить на Украину десять танков Leopard 2, пишут СМИ - РИА Новости, 24.02.2023

Швеция собирается поставить на Украину десять танков Leopard 2, пишут СМИ

Власти Швеции намерены направить десять танков Leopard 2 Киеву, сообщил в пятницу еженедельник Spiegel со ссылкой на собственную информацию. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T16:08

2023-02-24T16:08

2023-02-24T16:08

в мире

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БЕРЛИН, 24 фев - РИА Новости. Власти Швеции намерены направить десять танков Leopard 2 Киеву, сообщил в пятницу еженедельник Spiegel со ссылкой на собственную информацию. По данным издания, речь идет о десяти танках Leopard типа 2А6 и 2А5 для двух украинских батальонов, о данных поставках в конце января заявляли в Берлине. Официального подтверждения из Стокгольма пока нет, однако в пятницу вечером, пишет Spiegel, там должно быть принято решение о новом пакете помощи для Украины. Ранее в ФРГ заявили, что предоставят для украинского батальона, который должен быть обеспечен 31 танками Leopard 2, 14 машин типа 2А6 из фондов бундесвера.

https://ria.ru/20230224/tanki-1854145689.html

швеция

киев

берлин (город)

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в мире, швеция, киев, берлин (город)