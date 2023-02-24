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Bloomberg: Польша 24 февраля отправит первые танки Leopard 2 Киеву
Bloomberg: Польша 24 февраля отправит первые танки Leopard 2 Киеву - РИА Новости, 24.02.2023
Bloomberg: Польша 24 февраля отправит первые танки Leopard 2 Киеву
Польша намерена отправить Украине танки Leopard в пятницу, об этом премьер-министр страны Матеуш Моравецкий объявит во время визита в Киев, передает агентство... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T13:30
2023-02-24T13:30
2023-02-24T13:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
leopard 2
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. Польша намерена отправить Украине танки Leopard в пятницу, об этом премьер-министр страны Матеуш Моравецкий объявит во время визита в Киев, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного польского чиновника. Накануне глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявлял, что страна, вероятно, может отправить Украине танки уже к концу недели. Руководство Польши ранее заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, польша, leopard 2
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Leopard 2
Bloomberg: Польша 24 февраля отправит первые танки Leopard 2 Киеву
Bloomberg: Моравецкий 24 февраля объявит об отправке Польшей первых танков Leopard Киеву
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости.
Польша намерена отправить Украине танки Leopard в пятницу, об этом премьер-министр страны Матеуш Моравецкий объявит во время визита в Киев, передает агентство Bloomberg
со ссылкой на неназванного польского чиновника.
"Польша отправит боевые танки Leopard 2 на Украину в пятницу, первые 14 машин, которые пообещало правительство", - говорится в материале агентства.
Накануне глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Сивера заявлял, что страна, вероятно, может отправить Украине танки уже к концу недели.
Руководство Польши ранее заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.