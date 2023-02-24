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США заявили, что не видят признаков нецелевого расходования помощи Украине
США заявили, что не видят признаков нецелевого расходования помощи Украине - РИА Новости, 24.02.2023
США заявили, что не видят признаков нецелевого расходования помощи Украине
США не видят признаков нецелевого использования помощи, которая выделяется Украине, сказала глава американского Агентства по международному развитию (USAID)... РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T06:01
2023-02-24T06:01
2023-02-24T06:39
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. США не видят признаков нецелевого использования помощи, которая выделяется Украине, сказала глава американского Агентства по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр. "Мы не предоставляем ресурсов, если не видим расписки в расходах. И пока мы не располагаем никакими свидетельствами того, что помощь США используется не по назначению или растрачивается", - сообщила она в эфире телеканала CNN. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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В мире, Украина, Россия, США, Сергей Лавров, Саманта Пауэр, Дмитрий Песков, НАТО, Агентство по международному развитию США, Специальная военная операция на Украине
06:01 24.02.2023 (обновлено: 06:39 24.02.2023)
США заявили, что не видят признаков нецелевого расходования помощи Украине
Саманта Пауэр: США не видят признаков нецелевого расходования помощи Украине