https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854122681.html

Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях более 200 человек

Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях более 200 человек - РИА Новости, 24.02.2023

Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях более 200 человек

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2023

2023-02-24T13:53

2023-02-24T13:53

2023-02-24T14:19

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное и Табаевка Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика" и одна гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии в районах населенных пунктов Новосадовое Донецкой народной республики, Площанка, Макеевка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики уничтожено до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф