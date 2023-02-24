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Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях более 200 человек - РИА Новости, 24.02.2023
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Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях более 200 человек
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях более 200 человек - РИА Новости, 24.02.2023
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях более 200 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T13:53
2023-02-24T14:19
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное и Табаевка Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика" и одна гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии в районах населенных пунктов Новосадовое Донецкой народной республики, Площанка, Макеевка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики уничтожено до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
13:53 24.02.2023 (обновлено: 14:19 24.02.2023)
 
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях более 200 человек

Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях более 200 человек за сутки

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.02.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное и Табаевка Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика" и одна гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии в районах населенных пунктов Новосадовое Донецкой народной республики, Площанка, Макеевка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики уничтожено до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
23 февраля, 17:06Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 23.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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