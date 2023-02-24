https://ria.ru/20230224/spetsoperatsiya-1854122681.html
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях более 200 человек
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях более 200 человек - РИА Новости, 24.02.2023
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях более 200 человек
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.02.2023
2023-02-24T13:53
2023-02-24T13:53
2023-02-24T14:19
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094243_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_640d9866455947e102518e7c82fe14bb.jpg
МОСКВА, 24 фев - РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Двуречная, Крахмальное и Табаевка Харьковской области. За сутки на данном направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, самоходная гаубица "Гвоздика" и одна гаубица Д-20", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, в результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" при поддержке штурмовой и армейской авиации, огня артиллерии в районах населенных пунктов Новосадовое Донецкой народной республики, Площанка, Макеевка, Червонопоповка и Червоная Диброва Луганской народной республики уничтожено до 140 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО "Град", а также гаубицы "Мста-Б", Д-20 и Д-30.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/18/1841094243_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_384ed129c4d09a77aec534445f64313b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
13:53 24.02.2023 (обновлено: 14:19 24.02.2023)
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях более 200 человек
Киев потерял на Купянском и Краснолиманском направлениях более 200 человек за сутки