Пушилин назвал решение о начале спецоперации спасительным для Донбасса
Пушилин: решение о начале СВО было спасительным для Донбасса и единственно верным
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ на боевой позиции в зоне СВО
Военнослужащие мотострелковых подразделений ВС РФ на боевой позиции в зоне СВО. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 фев - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что решение о начале спецоперации было спасительным для Донбасса и единственно верным.
"Год назад президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин принял спасительное для Донбасса и единственно верное решение о начале специальной военной операции", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Пушилина, уже в конце 2021 года стало понятно, что украинские войска у линии соприкосновения активно накапливают наступательный потенциал: стягивалась военная техника, личный состав, увеличилось количество провокаций, обстрелов.
"Было очевидно, что киевский режим пойдет на силовой вариант решения конфликта. При всем опыте подразделений Народной милиции ДНР, численное превосходство тогда имел противник. Если бы не СВО, если бы не превентивные действия Российской армии, последствия были бы непоправимыми и исчислялись сотнями тысяч жертв. Поэтому мы специальную военную операцию называем освободительной и благодарны за это решение Владимиру Путину и за сплоченную поддержку российского народа", - добавил врио главы ДНР.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".